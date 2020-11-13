الفيفا أهم لـ مصر.. أحمد مجاهد يعلق على عدم ترشح أبوريدة لرئاسة الكاف





وتابع مجاهد في تصريحات تليفزيونية :" أن هاني أبوريده رئيس إتحاد الكرة السابق يحظى بشعبية قوية في الإتحاد الدولي وله علاقة قوية جدا بالجميع حتى منافسيه".





وأضاف: "الاتحاد الدولي يتعامل مع الوضع في مصر بأنه غير طبيعي بسبب عدم وجود مجلس منتخب للإتحاد لأنه من الطبيعي أن يكون هناك مجلس إدارة في ظروف طبيعية حتى تتم مساندة أبوريدة بالشكل المطلوب".





وعن ترشح أبوريده لإنتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم، أختتم: " مجاهد أن الامور في الإتحاد ضبابية حتى الآن وفي حالة تكشف الأمور في المرحلة المقبلة سيتم اتخاذ القرار المناسب".

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق ، أن عضوية المجلس الأعلى للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعد الأهم لمصر من الفوز بأي منصب داخل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".