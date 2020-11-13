خفيفة ومتوسطة وغزيرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق.. فيديو





واضافت شاكر خلال مداخة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار بداية من اليوم على السواحل الشمالية للبلاد من محافظات الإسكندرية ومطروح والسلوم وستكون الأمطار متفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من الغد ستكون الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية بالكامل وأيضا ستمتد على مناطق بالوجه البحري من محافظات القاهرة كفر الشيخ والبحيرة ودمنهور والمنوفية والغربية .





وأشارت شاكر إلى أن الشبورة المائية متواجدة خلال تلك الفترة على الطرق السريعة مؤكدا أنه بداية من الغد ستقل الشبورة المائية لأن فرص سقوط الأمطار ستزيد وستؤثر على حركة المرور خاصة إذا كانت الأمطار غزيرة.

أكدت الدكتورة ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ان الخريف هو فصل التقلبات الجوية، مؤكدة أننا الأن في النصف الثاني من هذا الفصل وبدأنا في الشعور ببرودة الجو خاصة إثناء فترات الليل والساعات الأولى من الصباح.