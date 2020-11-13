Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خفيفة ومتوسطة وغزيرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
الأحوال الجوية
الأحوال الجوية
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ان الخريف هو فصل التقلبات الجوية، مؤكدة أننا الأن في النصف الثاني من هذا الفصل وبدأنا في الشعور ببرودة الجو خاصة إثناء فترات الليل والساعات الأولى من الصباح.

واضافت شاكر خلال مداخة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار بداية من اليوم على السواحل الشمالية للبلاد من محافظات الإسكندرية ومطروح والسلوم وستكون الأمطار متفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من الغد ستكون الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية بالكامل وأيضا ستمتد على مناطق بالوجه البحري من محافظات القاهرة كفر الشيخ والبحيرة ودمنهور والمنوفية والغربية .

وأشارت شاكر إلى أن الشبورة المائية متواجدة خلال تلك الفترة على الطرق السريعة مؤكدا أنه بداية من الغد ستقل الشبورة المائية لأن فرص سقوط الأمطار ستزيد وستؤثر على حركة المرور خاصة إذا كانت الأمطار غزيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية.. شاهد

أمطار غزيرة ورعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة |فيديو

الأرصاد: أمطار متوسطة وغزيرة على مصر من الثلاثاء إلى الأحد.. تفاصيل بالفيديو

اليوم.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة في نهاية اليوم على القاهرة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق.. فيديو

البسوا الشتوى.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين حول حالة طقس الأحد والاثنين

ترشيحاتنا

بإطلالة صيفية.. منى ممدوح تتألق في أحدث ظهور لها من الجونة

الأعلى في أفريقيا.. تفاصيل إنشاء البرج الأيقوني رمز العاصمة الإدارية الجديدة

بعد رفع الحصانة عن دبرصيون.. رئيس جديد لـ تيجراي يحظى بثقة آبي أحمد

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

بطريقة داش.. علاج الضغط المرتفع وتحسين صحة الجسم

Advertisements

الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

حدث ليلا.. السيسي يوقع قانون الجمارك.. انفجار ضخم بـ السعودية.. ومصر تعرب عن تعازيها في ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

التهمه حريق ضخم.. سوق الجمعة يرى النور قريبا على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة 300 مليون جنيه

نشرة الفن.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاته الرابعة.. ورحمة حسن تكشف سبب عدم زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements