Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أدب الحوار.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من الإسماعيلية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن ادب الحوار كما اوصي بها الدين الاسلامي، جاءت في قصص الانبياء، خاصة قصة سيدنا ابراهيم عندما اختلف ابيه حول اعتناق الدين الاسلامي، ورغم انه كان علي حق الا انه كان حريص علي التلطف والادب في الخطاب مع ابيه، وكيف كان خائفا عليه بمجرد مس العذاب.

كما استشهد بقصة سيدنا ابراهيم واسماعيل، عندما اخبره برؤيته انه يذبحه، وكيف سال سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل ماذا يري، وكيف جاء رد سيدنا اسماعيل بان يفعل ما يراه صوابا.

وأضاف "مختار جمعة"، أن على المسلمين واجب الاستماع والاستفادة بالراي الاخر، مشيرا  الى ان جميع الاراء تحتمل الصواب او الخطا، وان بعضهم راجح او مرجوح.


جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد الاسماعيلي بمحافظة الاسماعيلية.

واستقبل أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة فى تمام الساعة العاشرة من اليوم الجمعة  فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال زيارته للاسماعيلية على رأس وفد من قيادات الوزارة.

وتضمن برنامج الزيارة عقد مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة فى الساعة العاشرة والنصف من صباح الجمعة .

ثم توجه لافتتاح توسعات المسجد الإسماعيلي الكبير " مسجد المطافى " بمنطقة عرايشية مصر بحى ثان وآداء شعائر صلاة الجمعة.
أدب الحوار.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من الإسماعيلية
أدب الحوار.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من الإسماعيلية
أدب الحوار.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من الإسماعيلية
أدب الحوار.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من الإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمعة.. وزير الأوقاف يفتتح توسعات المسجد الإسماعيلى " المطافى"

التليفزيون ينقل الجمعة من الإسماعيلية ووزير الأوقاف خطيبا لها

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من الإسماعيلية بحضور وزير الأوقاف

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الإسماعيلية

ترشيحاتنا

محظور تداولها.. ضبط ١٢٧ كيلو من أسماك الأرنب السامة بالإسكندرية

بعد خسارته الانتخابات.. طرد أحفاد ترامب من المدرسة

الرجل الأسود أرعبهم.. أوباما يتهم ملايين الأمريكيين بالعنصرية

تناولها وقت الظهيرة.. نوع من الشوكولاتة يحمي من أمراض القلب والسكر

عقوبات قاسية فى انتظار الحكم المساعد بعد تعديه على مدرب السودان فى مباراة غانا

مانشستر يونايتد يقدم عرضا رسميا لاستعادة كريستيانو رونالدو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements