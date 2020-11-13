أدب الحوار.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من الإسماعيلية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن ادب الحوار كما اوصي بها الدين الاسلامي، جاءت في قصص الانبياء، خاصة قصة سيدنا ابراهيم عندما اختلف ابيه حول اعتناق الدين الاسلامي، ورغم انه كان علي حق الا انه كان حريص علي التلطف والادب في الخطاب مع ابيه، وكيف كان خائفا عليه بمجرد مس العذاب.
كما استشهد بقصة سيدنا ابراهيم واسماعيل، عندما اخبره برؤيته انه يذبحه، وكيف سال سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل ماذا يري، وكيف جاء رد سيدنا اسماعيل بان يفعل ما يراه صوابا.
وأضاف "مختار جمعة"، أن على المسلمين واجب الاستماع والاستفادة بالراي الاخر، مشيرا الى ان جميع الاراء تحتمل الصواب او الخطا، وان بعضهم راجح او مرجوح.
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد الاسماعيلي بمحافظة الاسماعيلية.
واستقبل أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة فى تمام الساعة العاشرة من اليوم الجمعة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال زيارته للاسماعيلية على رأس وفد من قيادات الوزارة.
وتضمن برنامج الزيارة عقد مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة فى الساعة العاشرة والنصف من صباح الجمعة .
ثم توجه لافتتاح توسعات المسجد الإسماعيلي الكبير " مسجد المطافى " بمنطقة عرايشية مصر بحى ثان وآداء شعائر صلاة الجمعة.