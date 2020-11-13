أدب الحوار.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من الإسماعيلية

كما استشهد بقصة سيدنا ابراهيم واسماعيل، عندما اخبره برؤيته انه يذبحه، وكيف سال سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل ماذا يري، وكيف جاء رد سيدنا اسماعيل بان يفعل ما يراه صوابا.





وأضاف "مختار جمعة"، أن على المسلمين واجب الاستماع والاستفادة بالراي الاخر، مشيرا الى ان جميع الاراء تحتمل الصواب او الخطا، وان بعضهم راجح او مرجوح.



