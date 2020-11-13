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فن

بمكياج ناعم.. جيهان خليل تخطف قلوب متابعيها.. شاهد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:37 م
جيهان خليل
جيهان خليل
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محمد بدران

نشرت الفنانة جيهان خليل صورًا لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت جيهان خليل ترتدي تيشرت باللون الأسود وبنطال ليجن وتركت شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة، نالت إعجاب متابعيها.


ووضعت جيهان خليل لمسات هادئة من الميكب واختارت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.


يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.


المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم. 


يذكر أن جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.


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