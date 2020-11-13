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رياضة

فخر العرب .. تعرف على القيمة التسويقية لـ محمد صلاح

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:51 م
مجمد صلاح
مجمد صلاح
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مجدي سلامة
رصد موقع ترانسفير ماركت المختص بالقيمة التسويقية للاعبي العالم، قائمة لترتيب اللاعبين المصريين الأغلى من حيث القيمة التسويقية.

والتي شهد تصدرها محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بقيمة تسويقية قدرها 120 مليون يورو ، وجاء من خلفه محمود حسن تريزيجيه بقيمة تسويقية قدرها 8 مليون يورو.

وجاءت القائمة من حيث الناحية التسويقية كالتالي:.

1- محمد صلاح "ليفربول"  120 مليون يورو.

2- محمود حسن تريزيجيه "أستون فيلا"  8 مليون يورو.

3- محمد النني "آرسنال"  7 مليون يورو.

4- أحمد حجازي "معار لاتحاد جدة من وست برومتش"  3.5 مليون يورو.

5- رمضان صبحي "بيراميدز"  3 مليون يورو.

6- أحمد حسن كوكا "أولمبياكوس"  2.8 مليون يورو.

7- محمد الشناوي "الأهلي"  2.5 مليون يورو.

7- مصطفى محمد "الزمالك"  2.5 مليون يورو.

9- أحمد المحمدي "أستون فيلا"  2 مليون يورو.

10- عبدالله السعيد "بيراميدز"  1.6 مليون يورو.
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