معلول وساسي يقودان منتخب تونس أمام تنزانيا بتصفيات أمم إفريقيا





وشهد التشكيل تواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ، وفرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك أساسيين منذ بداية اللقاء.





وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:.





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: محمد دراقر، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول.

خط الوسط: انيس بن سليمان، إلياس السخيري، فرجاني ساسي.

خط الهجوم: حمزة رفيعة، وهبي الخزري، يوسف المساكني.





ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس ، تشكيل منتخب بلاده أمام تنزانيا ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.