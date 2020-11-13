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رياضة

معلول وساسي يقودان منتخب تونس أمام تنزانيا بتصفيات أمم إفريقيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:53 م
معلول وساسي
معلول وساسي
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مجدي سلامة
أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس ، تشكيل منتخب بلاده أمام تنزانيا ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشهد التشكيل تواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ، وفرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك أساسيين منذ بداية اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:.

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: محمد دراقر، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول.

خط الوسط: انيس بن سليمان، إلياس السخيري، فرجاني ساسي.

خط الهجوم: حمزة رفيعة، وهبي الخزري، يوسف المساكني.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
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