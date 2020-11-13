معلول وساسي يقودان منتخب تونس أمام تنزانيا بتصفيات أمم إفريقيا

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس ، تشكيل منتخب بلاده أمام تنزانيا ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وشهد التشكيل تواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ، وفرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك أساسيين منذ بداية اللقاء.
وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:.
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.
خط الدفاع: محمد دراقر، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول.
خط الوسط: انيس بن سليمان، إلياس السخيري، فرجاني ساسي.
خط الهجوم: حمزة رفيعة، وهبي الخزري، يوسف المساكني.
ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، بينما يتواجد منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.