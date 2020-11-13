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أمطار تضرب البلاد وإيقاف الدراسة في الإسكندرية| تفاصيل حالة طقس غدٍ

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:55 م
أمطار
أمطار
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عادل نصار
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بالإضافة إلى سقوط أمطار علي السواحل والوجه البحري ومناطق من سيناء.

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن البلاد ستشهد غدا السبت أمطارا غزيرة علي الإسكندرية ثم تتقدم إلي الدلتا تصل إلى القاهرة الكبرى خفيفة إلى متوسطة، حتي السواحل الشرقية تكون متوسطة إلى غزيرة نهاية يوم السبت كما تنشط الرياح علي معظم المناطق الجنوبية للبلاد.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أن نشاط الرياح الشمالية الغربية علي مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يومي السبت والأحد، لافتا إلى انه بدأت أمطار من اليوم في بعض المحافظات ومستمر الأيام المقبلة وستصل للقاهرة وبعض مناطق متفرقة في القاهرة. 

وأكدت شاكر، أنه تم إيقاف الدراسة في محافظة الاسكندرية للتعامل مع الأمطار، موجها نصائح للمواطنين، قائلة :"أنصح المواطنين القيادة بهدوء ومتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل".

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