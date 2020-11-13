ترامب يتلقى ضربة جديدة في أريزونا وميشيجان

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا.





وقررت حملة ترامب إسقاط الدعوى بعد اكتشاف فارق كبير في الأصوات بين الملياردير الأمريكي والسياسي الديمقراطي جو بايدن.





وقالت إن قضية الطعن في نتائج أريزونا غير مؤثرة كون بايدن متقدم بقوة، لكنها تدرس التركيز على قضية الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت.





وجاءت خطوة حملة ترامب بعد توقع وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالتصويت الشعبي للولاية.





وفي ولاية ميشيجان ، رفض قاض يوم الجمعة طلبًا من أنصار ترامب لمنع التصديق على نتائج الانتخابات في ديترويت.





ورفض القاضي مزاعم قدمها الجمهوريين للمحكمة بشأن مخالفات سمحت بفرز الأصوات الباطلة.





يشار إلى أن أريزونا لديها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما تمتلك ميشيجان 16 صوتا في المجمع.





في سياق آخر، قرر مكتب المحاماة الشهير "بورتر رايت موريث وآرثر" الانسحاب من قضية رفعها نيابة عن حملة ترامب الانتخابية في ولاية بنسلفانيا للطعن في نتائج الانتخابات.





يأتي هذا التطور بعد 3 أيام فقط من رفع القضية في محكمة اتحادية في ولاية بنسلفانيا بعد إعلان جو بايدن رئيسًا منتخبًا، وفقا لموقع "ذا هيل".





وتعد تلك الدعوى واحدة من عدة قضايا تتعلق بالانتخابات رفعتها حملة ترامب في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى، بحجة وجود مخالفات في عملية التصويت في المقاطعات.





ولم يقدم مكتب المحاماة تفسيرا لقرار انسحابه، لكنه أشار إلى أن ليدنا كيرنس، محامية أخرى في القضية، ستظل تمثل حملة ترامب.





من جانبه، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن العمل يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية.





ويأتي تصريح "نافارو" في ظل رفض الرئيس، وعدد من كبار المسئولين الموالين له، الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات "شبه النهائية" التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.



