Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يتلقى ضربة جديدة في أريزونا وميشيجان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:27 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا.

وقررت حملة ترامب إسقاط الدعوى بعد اكتشاف فارق كبير في الأصوات بين الملياردير الأمريكي والسياسي الديمقراطي جو بايدن.

وقالت إن قضية الطعن في نتائج أريزونا غير مؤثرة كون بايدن متقدم بقوة، لكنها تدرس التركيز على قضية الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت.

وجاءت خطوة حملة ترامب بعد توقع وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالتصويت الشعبي للولاية.

وفي ولاية ميشيجان ، رفض قاض يوم الجمعة طلبًا من أنصار ترامب لمنع التصديق على نتائج الانتخابات في ديترويت.

ورفض القاضي مزاعم قدمها الجمهوريين للمحكمة بشأن مخالفات سمحت بفرز الأصوات الباطلة.

يشار إلى أن أريزونا لديها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما تمتلك ميشيجان 16 صوتا في المجمع.

في سياق آخر، قرر مكتب المحاماة الشهير "بورتر رايت موريث وآرثر" الانسحاب من قضية رفعها نيابة عن حملة ترامب الانتخابية في ولاية بنسلفانيا للطعن في نتائج الانتخابات.

يأتي هذا التطور بعد 3 أيام فقط من رفع القضية في محكمة اتحادية في ولاية بنسلفانيا بعد إعلان جو بايدن رئيسًا منتخبًا، وفقا لموقع "ذا هيل".

وتعد تلك الدعوى واحدة من عدة قضايا تتعلق بالانتخابات رفعتها حملة ترامب في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى، بحجة وجود مخالفات في عملية التصويت في المقاطعات.

ولم يقدم مكتب المحاماة تفسيرا لقرار انسحابه، لكنه أشار إلى أن ليدنا كيرنس، محامية أخرى في القضية، ستظل تمثل حملة ترامب.

من جانبه، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن العمل يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية. 

ويأتي تصريح "نافارو" في ظل رفض الرئيس، وعدد من كبار المسئولين الموالين له، الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات "شبه النهائية" التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف نافارو أنه وحتى إعلان نتائج الانتخابات رسميًا ويفصل القضاء في الطعون المقدمة عليها، يجري العمل في الإدارة الأمريكية على افتراض أن ترامب سيتولى فترة ثانية، وأي حديث عن فوز بايدن هو مجرد تكهنات خلافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان وأوهايو

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يحصد أصوات ولاية يوتا

بايدن أم ترامب.. متى سنعرف الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا بعد فرز 87% من الأصوات

الطريق إلى البيت الأبيض.. 6 ولايات تحسم الصراع بين ترامب وبايدن

حملة ترامب تتوقع فوزه بولايتي أريزونا وجورجيا

ترشيحاتنا

مع قدوم الشتاء.. السيسي يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

خاص.. تعرف على موعد وصول أمين بن عمر للتوقيع لـ بيراميدز

جوهرة في إطلالة مثيرة بـ المايوه على البحر.. صور

بسمة بوسيل تكشف مفاجأة عن طلاقها من تامر حسني .. شاهد

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

قصة حيرت الكل| فتاة تبكي بدلا من الدموع دمًا وتكتشف دبابيس تحت جلدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير فتة الدجاج بالرز .. بـ 5 وصفات مختلفة

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

بعد انفصالها عن تامر حسني.. 10 صور تثير الجدل لـ بسمة بوسيل

Advertisements