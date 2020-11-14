التعليم تفتح باب التقديم لبرنامج رواد ورائدات الغد.. وصدى البلد ينشر التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لبرنامج رواد ورائدات الغد، والذي توفره وزارة الخارجية الأمريكية وهيئة "إمديست".









ويأتي هذا البرنامج لخريجي وخريجات المدارس الثانوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث يوفر البرنامج فرص دراسية وتدريبية لمدة 4 سنوات للدراسة في الجامعات الأمريكية للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط.









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ويستقبل البرنامج استمارات التقديم من طلاب السنة الأخيرة بالمرحلة الثانوية أو ممن أنهوا المرحلة الثانوية 2020.









وقالت وزارة التربية والتعليم: "آخر موعد لقبول طلبات التقديم هو 4 ديسمبر 2020، وذلك على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي 2021".









وتتمثل أهداف البرنامج في بناء كادر من القادة الشباب الجامعيين الذين يتمتعون بقدرات مهنية تمكنهم من أن يصبحوا روادا ورائدات تغيير في الأعمال والمجتمع على النطاق المحلي والوطني، وتنمية المهارات القيادية وروح العمل التطوعي لدى الطلاب المتميزين.

















أما عن الفئة المستهدفة للبرنامج، فهي فئة خريجي وخريجات المدارس الثانوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين لديهم القدرة الدافعية، ويعكسون التنوع الثقافي والديني والجغرافي في المنطقة، ومن خلفيات اقتصادية متواضعة لا تسمح لهم ظروفهم الإقتصادية من تحمل تكاليف الدراسة الجامعية بالجامعات الأمريكية.









ويوفر البرنامج فرص الحصول على درجة البكالوريوس وفرصا تدريبية لمدة 4 سنوات بالجامعات الأمريكية في أحد التخصصات التي تقدمها هذه الجامعات، على أن يكون هؤلاء الطلاب على استعداد للبدء في البرنامج في خريف عام 2021.









وبالنسبة لشروط التأهيل والالتحاق بالبرنامج، أن يكون الطالب أو الطالبة في السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية أو أن يكون الطالب قد تخرج في عام 2020، وأن يكون مواطنا مصريًا، ولديه جواز سفر مصري ساري المفعول، وأن يكون لديه القدرة على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية مع الحصول على درجة 55 كحد أدنى تويفل على أن لا يتعدى سنتين من تاريخ تلك النتيجة، وإذا لم تتوافر لدى الطلاب نتيجة اختبار تويفل أو إذا مضى على خضوعهم للاختبار أكثر من عامين يتم الاتصال بهيئة الإميديست بالقاهرة لتحديد موعد الخصوع لاختبار آخر.









ويشترط أيضا أن يتمكن الطلاب المؤهلون من الحصول على تدريب لغة إنجليزية مكثف لمدة قد تصل إلى سنة، وأن يتمتع الطالب أو الطالبة بالنضج والمرونة والإمكانيات القيادية، والحفاظ على معدل عالٍ والنجاح في الاختبارات النهائية لمرحلة الثانوية العامة، والقدرة على بدء البرنامج في أغسطس 2021.









وتتحمل هيئة الامديست ووزارة الخارجية الأمريكية تغطية كاملة للرسوم الدراسية لمدة أقصاها 4 سنوات أكاديمية في إحدى الجامعات الأمريكية المشاركة في البرنامج والتأمين الصحي، والسكن، ومصروف شهري خلال السنة الدراسية، والدراسة لمدة فصل دراسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتذكرتين ذهابا وإيابا سنويا من وإلى بلد الطالب، والمشاركة في ورش العمل عن القيادات المدنية والتأهيل المهني وفرص التدريب وإرشاد أعضاء هيئة التدريس والتوجيه.







