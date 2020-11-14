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رياضة

شوقي غريب: محمد مرعي كان رائعا أمام كوريا ونصحت صلاح محسن بالتركيز في اللمسة الأخيرة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
محمد صلاج
محمد صلاج
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محمد رشاد
أشاد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بأداء محمد مرعي لاعب الفراعنة  في مباراتهم الودية أمام نظيره الكوري، واصفًا أدائه بالراقي.

وأضاف غريب، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت:"ومن الأمور الإيجابية خلال المباراة كان أداء محمد صبحي حارس المرمى الذي لم يُشارك منذ سنة وظهر بشكل إيجابي وكان هو وباقي اللاعبين محافظين على مستواهم".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي:"تحدثت مع صلاح محسن وأخبرته أنني سعيدًا بصنعه للفرص والوصول لمرمى الخصم فتحركه هو من يصنع الفرص ولكنه بحاجة للتركيز وأن اللمسة الأخيرة تحتاج لمزيد من العمل ليكون هدافًا".

واسترسل:"كريم عراقي تم تكليفه بواجبات هجومية أمام كوريا ومازحته بخصوص الفرصة التي أهدرها برأسه حين رد عليّ بأنه أهدرها لكون الأضواء بعيدة فرديت عليه ماذا لو كنت سجلتها هل كنت ستقول الأضواء؟.. كريم لاعب جيد ويقطع مسافات طويلة في الملعب".

وأتم مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، تصريحاته بالإشارة إلى أن حسام البدري لم يطلب منه ضم أي لاعب:"إحنا تحت أمر المنتخب الأول فله الأولولية هو يخوض الآن مباريات رسمية ويمثل اسم مصر".
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