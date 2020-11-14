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مرأة

بملابس ملفتة .. ابنة فيفي عبده تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
ابنة فيفي عبده
ابنة فيفي عبده
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة عزة مجاهد أبنة الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.

تألقت أبنة فيفي عبده في الصور بإطلالة كاجوال ملفته، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق  باللون الغامق ونسقت معه قميص كاروهات جمع بين اللون الأزرق و الأبيض.

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وانتعلت ابنة فيفي عبده حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات العصرية و الكتناسقة مع ملابسها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة فيفي عبده على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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