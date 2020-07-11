بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

حرصت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة لها من إحدى حلسات التصوير.
وتألقت عزة مجاهد فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذى لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن قوامها المثالي ورشاقتها، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة.
اقرأ إيضا ..
وتزينت ابنة فيفي عبده بالمجوهرات الألماسية التى زادت من جمال وأناقة إطلالتها، وقد حازت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
أما من الناحية الجمالية،اعتمدت ابنة فيفي عبده على خصلات شعرها الاسود المموج والمنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع إطلالتها.