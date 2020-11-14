ضاحي خلفان: سيظل ترامب الرئيس الأجدر

أشاد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبى السابق بالرئيس السابق دونالد ترامب

وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر:الجميل في ترمب انه لم يورط امريكا في حرب.

وتابع في تغريدة اخري : الأجمل في ترمب انه قمع قادة الارهاب في العالم.

و اضاف : لكن سيظل ترمب من حيث القدرة على الاداء الحكومي الداخلي الرئيس الأجدر.

وكانت قد أصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر بيانا بخصوص فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.









وثمنت الجماعة في البيان الصادر عن نائب مرشدها العام إبراهيم منير، العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن انتصار بايدن هو "الفوز الذي يبرهن على أن الشعب الأمريكي ما زال قادرا على فرض إرادته".









وتمنت الجماعة لبايدن والشعب الأمريكي وشعوب العام أجمع "دوام العيش الكريم في ظل مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتوجهت إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بنداء ينص على أن "الأوان قد آن لمراجعة سياسات دعم ومساندة الدكتاتوريات، وما ترتكبه الأنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات في حق الشعوب.