خلال تفقده.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة الإنجاز في مشروعات الطرق والكباري ..شاهد

عرض برنامج "صباح البلد"، تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الجمعة، حيث تفقد مشروعات الطرق والكباري بالقاهرة والجيزة.





ووجه الرئيس السيسي، أثناء تفقده المشروعات، بسرعة الإنجاز، وضرورة تسوية الطرق للتسهيل على المواطنين تحركاتهم.





وركزت الصحف على جولة الرئيس السيسي التفقدية، أمس الجمعة، لتفقد سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاتها مع المحاور الرئيسية الأخرى.





كما تفقد الرئيس أيضا محور "روض الفرج" مرورا بمحور "تحيا مصر"، الذي يربط غرب القاهرة بشرقها، واطلع الرئيس أيضًا على أعمال تطوير محور المطرية الجديد، الذي يبدأ من ميدان "ابن الحكم" ليربط بين أحياء شرق القاهرة وسائر محافظات القاهرة الكبرى.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تفقد كذلك محور "الشهيد" بشرق العاصمة وميدان "محمد زكي"، وكذلك الطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، مضيفا أن الرئيس السيسي تحدث مع المسؤولين والعاملين بتلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية.





وأكد دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة إلى تطوير المحاور المرورية؛ لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل أحياء القاهرة ذاتها.



