وزيري يكشف سر سقارة في العبادة على مر العصور.. التفاصيل

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إنه لأول مرة تتم على الهواء تجربة فحص والاطلاع على مومياء من خلال طريقة الـ scan، وان هذه المومياء من ضمن الاكتشافات واشعة xray الاثرية الجديدة في سقارة.





وتابع الدكتور مصطفى وزيري، خلال كلمته في الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، أن المومياء لرجل طوله ما يقرب من 165 سم تقريبا، وحالته جيدة جدا، ولكن حدث انكماش بعد التحنيط، وان عظام المومياء موجودة بكاملها بما فيها عضلة القلب.





وكشف ان هناك طريقتين للتحنيط، وهي وضع مادة التحنيط من خلال الأنف بعد كسرها، او من خلال وضع مادة التحنيط على المخ او تفريغ المخ ووضع مادة التحنيط، معتقدا ان المومياء التي تم اكتشافها في بداية العصر البطلمي، مؤكدا على ان منطقة سقارة لم تتوقف بها العبادة منذ الاسرة الفرعونية الـ 26 ولكن امتدت حتى عصور أخرى .



