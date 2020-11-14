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وزيري يكشف سر سقارة في العبادة على مر العصور.. التفاصيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:44 م
الدكتور مصطفى وزيري،
الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلي للآثار
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إنه لأول مرة تتم على الهواء تجربة فحص والاطلاع على مومياء من خلال طريقة الـ scan، وان هذه المومياء من ضمن الاكتشافات واشعة xray  الاثرية الجديدة في سقارة.

وتابع الدكتور مصطفى وزيري، خلال كلمته في الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، أن المومياء لرجل طوله ما يقرب من 165 سم تقريبا، وحالته جيدة جدا، ولكن حدث انكماش بعد التحنيط، وان عظام المومياء موجودة بكاملها بما فيها عضلة القلب.

وكشف ان هناك طريقتين للتحنيط، وهي وضع مادة التحنيط من خلال الأنف بعد كسرها، او من خلال وضع مادة التحنيط على المخ او تفريغ المخ ووضع مادة التحنيط، معتقدا ان المومياء التي تم اكتشافها في بداية العصر البطلمي، مؤكدا على ان منطقة سقارة لم تتوقف بها العبادة منذ الاسرة الفرعونية الـ 26 ولكن امتدت حتى عصور أخرى.

ونفى عن معلومات خاطئة كان يتم تداولها فيما يتعلق بضرب توت عنخ امون لتحنيطه، وان هذا الكسر في جمجمته كان لتفريغ المخ من مادة التحنيط.
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