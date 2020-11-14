الإدارية العليا تعيد تقسيم المشهد الانتخابى فى 3 محافظات.. المحكمة تقبل طعون مرشحين فى حوش عيسى والدخيلة والفيوم.. والهيئة تعيد عبد الحميد ومهنا لماراثون النواب

المحكمة الإدارية العليا تعيد تقسيم الخريطة الانتخابية بثلاث محافظات

إعادة المنافسة فى حوش عيسى والدخيلة والفيوم بعد اعادة مرشحين

الهيئة الوطنية تتسلم تنفيذ الاحكام وتعيد عبدالحميد ومهنا للسباق









أعادت المحكمة الإدارية العليا تقسيم الخريطة الانتخابية بثلاث دوائر فى الإسكندرية والبحيرة والفيوم، بعد أن قبلت طعون 3 مرشحين، وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات لماراثون الانتخابات ليبدأ الأهالى فى المفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضلهم ليمثلهم فى السلطة التشريعية بمجلس النواب.









قضت المحكمة بإلغاء قرار هيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين، أحمد عبد الحميد عبد الحميد بدائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وعلى مهنى مسعود بدائرة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وأحمد فخر الدين بدائرة الفيوم بمحافظة الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.









في البداية ألغت المحكمة قرار إعلان خوض المرشح محمد عبد الغنى عبد اللطيف جولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظ البحيرة، وإدراج اسم المرشح على مهنا مسعود بدلًا منه لخوض جولة الإعادة، وأكد عمر هريدى، المحامى وكيل المرشح على مهنا، أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.





وتبين أن الطاعن حصل على 11599 صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، والذي أعلن خوضه جولة الإعادة علي 9351 صوتًا، ولم يحصل أيهما على أصوات بالخارج، بما يكشف عن أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفى ومائتى صوتًا.





وإذ صدر قرار إعلان النتيجة على سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدى للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر، ورأت أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن على مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلًا من عبد الغنى عبد اللطيف صقر بالانتخابات.









وفى الإسكندرية ألغت المحكمة القرار المتضمن إعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب 2020 بالنظام الفردى عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب من آثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد، لخوض جولة الإعادة بدلًا من المذكورة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.









وثبت أن ثمة خطأ ماديًا وقع فى نتائج الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل من الطاعن والمطعون على ترشحها منى حسن سعد، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز فى اللجان الفرعية، وكان عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو ٣٩٨٠٩ صوت، وذلك بعد إضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وليس ٢٦٠٥٦، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها منى حسن سعد حسن ١٣٣٦٢ صوتًا، ولم تحصل على أى أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس ٢٦٩٢٥ صوتا.





وبناءً عليه يصبح قرار الهيئة الوطنية الانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيلة، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم على سبب صحيح ويجب إلغاؤه.









أما الفيوم، فقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المرشح رقم 2 منجود الهوارى لجولة الإعادة في انتخابات المجلس بالنظام الفردي عن الدائرة الثالثة بالفيوم، وإدراج اسم الطاعن بسام الصواف، لخوض جولة الإعادة بدلًا منه، وأكد عمر هريدى، المحامى وكيل المرشح بسام الصواف، أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.









وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن خطأ ماديًا وقع في نتائج تجميع الأصوات حيث حصل الصواف بعد تصويب الخطأ 25 ألفا و70 صوتًا بعد إضافة صوت من أصوات المصريين في الخارج، وليس 25 ألفا و89 صوتًا، في حين أن الأصوات التي حصل عليها الهواري هي 20 ألفا و215 صوتًا، إذ لم يحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين في الخارج في هذه الانتخابات، ولم يحصل كما ورد في قرار إعلان النتيجة على 26 ألفا 492 صوتًا، وبناءً عليه فإن قرار عدم إدراج الصواف في كشوف مرشحي جولة الإعادة مكان اسم الهواري غير قائم على سنده الصحيح.





وإذ صدر قرار إعلان النتيجة على سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.









من جانبها، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اثنين مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من آخرين يخوضا جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى.









وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر، لدارسة الأحكام والاطلاع على ما جاء بها من حيثيات، وانتهى المجلس إلى إصدار القرار رقم 83 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني"، مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم.











وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهما لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة الخامسة حوش عيسى بحيث تصبح الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد ترتيبهما كالتالي رقم "1" علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني"، مرشح مستقل، ورقم "2" علاء حمدي عبد المقصود قريطم وشهرته علاء قريطم، مرشح مستقل.











كما أصدر المجلس القرار رقم 84 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته "أحمد الشريف"، مرشح حزب النور، بجولة الإعادة بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بدلا من المرشحة منى حسن سعد حسن تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7194 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم.









وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بحيث تصبح الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين ترتيبهم كالتالي رقم "1" محمد عبد الناصر إبراهيم إسماعيل وشهرته "محمد السمالوسي" مرشح مستقبل وطن، ورقم "2" مصطفي محمود جمعة محمود محمد وشهرته "مصطفى جمعه الطلخاوي" مرشح مستقبل وطن، ورقم "3" أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته "أحمد الشريف" مرشح حزب النور، ورقم "4" أحمد خليل عبد العزيز خير الله وشهرته "الدكتور أحمد خليل خير الله" مرشح حزب النور، ونشر الهيئة الوطنية للانتخابات القرارين في الجريدة الرسمية تنفيذا للقانون بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر الجاري.









وأكد رئيس "الوطنية للانتخابات" أن الهيئة حريصة كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء وفقا للحيثيات التي تتضمنها، وأنها تعاونت مع المحكمة الإدارية العليا فيما تنظره من طعون على نتيجة بعض الدوائر بالنظام الفردي وأمدتها بجميع الأوراق الانتخابية من محاضر اقتراع وفرز وتجميع الأصوات باللجان العامة وجميع ما طُلب منها عن تلك الدوائر وغيرها والتي فصل في أغلبها بالرفض.









وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن المحكمة قبلت الطعنين بعد أن تبين ثمة خطأ مادي في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين، ولذلك تم إدراجهما في كشوف المرشحين بدلا من المطعون عليهما وتجرى جولة الإعادة في دائرتيهما أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.