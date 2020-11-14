فى وفاة الشيخ خليفة.. المعزون يتوافدون على السفارة البحرينية بالقاهرة.. صور

نعى عدد كبير من محبى الأمير الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني الراحل، بكلمات يملؤها الحزن والأسي لرحيل رمز وطني خالص أفنى عمره من أجل خدمة البحرين وسهر على أمنها واستقرارها.











واستذكر المعزون مواقف مشرفة للراحل ودوره الكبير في الحفاظ على المملكة البحرينية وأيضًا الروابط الوشيجة التى جمعته بالمصريين فكان محبا لمصر شعبا وقيادة وحكومة.













وخيم على سفارة البحرين لدى القاهرة حالة من الحزن والأسي لرحيل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.









ونعت الأمة العربية والإسلامية الراحل بكلمات يملؤها في آن واحد مشاعر الفقد والحب لمسيرته الحافلة وتاريخه الزاخر وعمره الذى أفناه فى خدمة البحرين تاركًا وراءه بصمات في الداخل والخارج.











وكانت سفارة مملكة البحرين في القاهرة استقبلت فى اليوم الثانى لعزاء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حمه الله، عددًا من المسئولين والدبلوماسيين وذلك لتقديم واجب العزاء.













وأعرب السفير هشام بن محمد الجودر عن بالغ شكره وتقديره لجميع المعزين على مشاعرهم الطيبة ومواساتهم في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.













وقد شارك في استقبال المعزين كل من السفير خليل بن إبراهيم الذوادي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لشئون الأمن القومي، والوزير مفوض عبد الرحمن هاشم، دبلوماسيي السفارة، وفيصل جلال، قنصل مملكة البحرين في القاهرة، ومنال العوضي، دبلوماسية بالسفارة (سكرتير ثالث بالسفارة).











