إسماعيل الحداد يقترب من الانتقال إلى نادي الخور القطري

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إسماعيل الحداد لاعب الوداد البيضاوي المغربي اقترب من الانتقال الي نادي الخور القطري.









وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن الحداد وافق على الانتقال للخور القطري 3 سنوات بداية من الأسبوع المقبل في تجربة جديدة، كاتبًا نهاية لمسيرته مع الوداد البيضاوي.









وذكر المصدر ذاته أن الحداد ودع زملاءه اليوم في تدريبات الفريق الودادي بالدموع، قبل الانتقال بصفة رسمية لصفوف الخور القطري.









وخرج الحداد مع فريقه الوداد من نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من دور نصف النهائي.