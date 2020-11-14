بحضور أبو العينين.. أحمد موسى: وزير الرياضة أطلق مبادرة لا للتعصب من موقع صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قائلا:" الوزير أطلق مبادرة لا للتعصب من موقع صدى البلد الإخباري بحضور النائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير الموقع".





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم كل واحد فينا يشجع الفريق الذي يشجعه ولكن لا للتعصب".





وأطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب" نظرا لما شهدته الساحة الكروية في الفترة الأخيرة من احتقان نسبي بين مشجعي كرة القدم وهو ما ينذر بحدوث فتنة وكان على الدولة وأدها من البداية باطلاق المبادرة مدعمة بمحاذير قد تصل أيضا لعقوبات من الجهات المعنية.





ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.





جاء ذلك أثناء اسقبال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا، لوزير الشباب والرياضة، لإطلاق مبادرة نبذ التعصب من موقع صدى البلد ، بحضور الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير ، وإلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي.





وأثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات وزير الشباب والرياضة، والتزامه بالقيم الأخلاقية للرياضة وإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف في كل الألعاب.





وقال أبو العينين إن مبادرة «نبذ التعصب» التي أطلقها وزير الشباب والرياضة، مبادرة مهمة وننتظر آثارا جيدة لها على المستوى المحلي والدولي، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أحدثت انطباعا جيدا على المستوى الدولي ونقلت صورة حضارية مشرفة عن مصر ألقت بتبعاتها الإيجابية على كافة المجالات وليس المجال الرياضي فحسب.





كما أثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات الدكتور أشرف صبحي على مستوى مراكز الشباب والنزعة التطويرية الهائلة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الشبابية التي تمنح فرصا عظيمة لاكتشاف المواهب وتنميتها.





وقال أبو العينين إن سياسة الوزير تجاه الشباب تنبع من الإيمان بدورهم الفعّال في المجتمع، وتتسق مع خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل ودعم الشباب في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والرياضية والسياسية.





وأثنى وزير الشباب والرياضة على مصداقية صدى البلد والدور الوطني الذي تقوم به المؤسسة الإعلامية العريقة ، بقيادة النائب البرلماني محمد أبو العينين.





وتبادل صبحي أطراف الحديث مع الإعلامي أحمد موسى وعن برنامجه على مسؤليتي والذي يلتف حوله ملايين المشاهدين لمهنيته ووطنيته ، معربا عن سعادته بالتواصل المستمر معه خلال البرنامج الأكثر مشاهدة.





وأعرب وزير الشباب والرياضة ، عن سعادته بإطلاق المبادرة من صدى البلد ، قائلا لست غريبا عن المكان فقد زرته مرارا كرياضي وكمساعد وزير ، ووزيرا ، وأشرف بذلك لما يتمتع القائمون عليه بالمهنية والمصداقية ، مشيرا إلى علاقته الوطيدة بأعضاء القسم الرياضي بالموقع.





وعن استراتيجيته قال : الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، هناك حراك إيجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير





ووجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا لوزير الشباب والرياضة عن الحملات الممنهجة على السوشيال ميديا لإشعال فتنة التعصب بين جماهير الكرة المصرية وكيفية التعامل معها والتصدي لها.





وأجاب وزير الشباب والرياضة عن سؤال موسى، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت منذ فترة مبادرة "تصدوا معنا"، للتصدي لكل الشائعات وبث الفتن بالأخبار الكاذبة عبر الإعلام والسوشيال ميديا.





واكد ضرورة الاستمرار في محاربة التعصب، خاصة المشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد يتخللها بالفعل حملات ممنهجة لإشعال الفتنة الكروية بين الجماهير المصرية، موجها رسالته للجماهير قائلا: "أنتم صناعة كرة القدم وهذه بلدكم، وعليكم أن تؤدوا الفتن وتشجعوا الفريق الذي تنتمون إليه دون تعصب أعمى".





ووجه الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري سؤالا لوزير الشباب والرياضة عن إمكانية حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأجاب صبحي قائلا إن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث تاريخي لأن أول مرة يكون طرفا النهائي مصريا ، ومبادرة لا للتعصب جاءت من أصوات العقل ، الذين ينادون بـ شجعوا الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات.





وكشف وزير الشباب والرياضة عن وجود تحرك بالفعل لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير وخاطبنا الاتحاد الأفريقي كاف ، وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



