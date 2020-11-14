ما هي الفئة العمرية المناسبة لتطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية.. المصل واللقاح يجيب

قال مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام وذلك لزيادة التوعية لأهمية هذا اللقاح .





أوضح «محمدي» خلال لقائه مه الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» ، أن هناك نوعين من اللقاح بيختلفوا فى الشركات المنتجة والحد الأدنى من السن، مضيفًا أن هناك نوعا من اللقاح الأول يتم إعطاؤه للحد الأدنى 3 سنوات، وهناك نوع من اللقاح الحد الأدنى لإعطائه 6 أشهر أى يختلف على حسب الفئة العمرية.





أكد مصطفى محمدى ، أن الجرعة تحدد على حسب السن والظروف الصحية والفئة العمرية ما بين ال 6 سنين و 6 شهور، مشيرًا إلى أنه إذا كان أول مرة يتلقى اللقاح فيتم أخذ جرعتين يكون بينهم شهرعلى الاقصى، وإذا تم 6 سنين يتناولها مرة واحدة حتى لو كانت للمرة الاولى .





نوه مصطفى محمدى ، أن مصر قادرة على إنتاج لقاح فيروس كورونا حتى ولو استوردت فى الأول لرغبتها فى السبق باللقاح لمواطنيها، مشددا على أن اللقاحات هي الوحيدة القادرة على مقاورمة الأمراض والأوبئة.



