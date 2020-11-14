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ما هي الفئة العمرية المناسبة لتطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية.. المصل واللقاح يجيب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:41 م
لقاح
لقاح
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داليا أحمد
قال مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام وذلك لزيادة التوعية لأهمية هذا اللقاح .

أوضح «محمدي» خلال لقائه مه الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» ، أن هناك نوعين من اللقاح بيختلفوا فى الشركات المنتجة والحد الأدنى من السن، مضيفًا أن  هناك نوعا من اللقاح الأول يتم إعطاؤه  للحد الأدنى 3 سنوات، وهناك نوع من اللقاح الحد الأدنى لإعطائه 6 أشهر أى يختلف على حسب الفئة العمرية.

أكد مصطفى محمدى ، أن الجرعة تحدد على حسب السن والظروف الصحية والفئة العمرية ما بين ال 6 سنين و 6 شهور، مشيرًا إلى أنه إذا كان أول مرة يتلقى  اللقاح فيتم أخذ جرعتين يكون  بينهم شهرعلى الاقصى، وإذا تم 6 سنين يتناولها مرة واحدة حتى لو كانت للمرة الاولى .

نوه مصطفى محمدى ، أن مصر قادرة على إنتاج لقاح فيروس كورونا حتى ولو استوردت فى الأول لرغبتها فى السبق باللقاح لمواطنيها، مشددا على أن اللقاحات هي الوحيدة القادرة على مقاورمة الأمراض والأوبئة.

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