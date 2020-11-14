حتى لا تزداد الأعداد.. نصيحة رئيس نقابة الأطباء للمصريين للوقاية من انتشار كورونا

نصح الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، الشعب المصري بالوقاية واحترام النصائح الطبية ومتابعة الاعراض المعترف بها حتى الأن حتى لا يتعرضون لزيادة الحالات مثل الدول الخارجية .





وقال «عودة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إن هناك ارتفاع كبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا بإيطاليا وهناك عدد كبير من المسحات الطبية يوميا.





وأوضح رئيس نقابة الأطباء ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن إيطاليا حاليا بدات في المرحلة الرابعةـ وهناك اختلاف كبير بين المرحلة الرابعة و الاولى من حيث عدد الاصابات والمسحات.





وأشار الدكتور فؤاد عودة إلى أن الفيروس لا يشكل خطورة مثلما كانت الاصابات في المرحلة الأولى، أغلب المصابين بين الشباب بدون أعراض وأكثر من 85% يصابون بدون أعراض.