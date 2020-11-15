مواصفات كيا سورينتو 2021 kia sorento الجديدة بعد طرحها رسميا .. صور

كيا kia عملاق صناعة هيونداي hyundai اعلنت شركةعملاق صناعة السيارات الكورية و احد ازرع شركة كيا سورينتو 2021 kia sorento هايبرد . عن طرح الجيل الرابع الجديد من سيارتها









جاءت كيا سورينتو 2021 kia sorento بشبك أمامي قوي أعيد تصميمه يدمج المصابيح الأمامية الجديدة العدوانية بشكل مثالي، وتتوفر السيارة إما بخمسة مقاعد أو سبعة مقاعد .





ستتوفر السيارة كيا سورينتو 2021 kia sorento بخيارين هجينين للمرة الاولى والتي تشتمل على محرك سمارت ستريم سعة 1600 سي سي توربو مدعوم بمحرك كهربائي بقدرة 44.2 كيلوواط لتحصل السيارة كيا سورينتو 2021 kia sorento على قوة إجمالية تبلغ 227 حصان .





وستتاح السيارة كيا سورينتو 2021 kia sorento للبيع في النصف الأول من 2021 بموتور هايبرد أكثر قوة سيستخدم نفس محرك T-GDi سعة 1600 سي سي يقترن بمحرك كهربائي قوي يُنتج 66.9 كيلوواط لتحصل السيارة كيا سورينتو 2021 kia sorento على قوة إجمالية تبلغ 262 حصان ونطاق كهربي نقي يصل إلى 48 كم .





واستخدمت كيا سورينتو 2021 kia sorento منصة هيونداي كيا kia n3 المُطورة حديثًا لأستيعاب المحركات الجديدة والتي تُستخدم أيضًا في الجيل الثامن من هيونداي سوناتا hyundai sonata والجيل الرابع من هيونداي سنتافي hyundai santa fe وتوفر المنصة تصميمًا مرنًا يدمج البطاريات وخزان الوقود والمحرك الكهربائي في هيكل السيارة مع زيادة المساحات الداخلية أيضًا.





وتم وضع محرك كيا سورينتو 2021 kia sorento الكهربائي بين المحرك التقليدي البنزين و الفتيس نظرًا لصغر حجم محرك كيا سورينتو 2021 kia sorento سمارت ستريم يحرك العجلات الأمامية بالقوة في الوضع الكهربائي بالكامل .



