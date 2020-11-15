باتشيكو يصل القاهرة لقيادة تدريبات الزمالك

وصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من البرتغال على أن يقود المدرب تدريب الفريق اليوم الأحد.
ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر والمقرر لها يوم 21 نوفمبر الجاري.
وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات خلال الفترة الماضية في غياب اللاعبين الدوليين في الفترة الحالية، ويغيب عن الفريق السداسي محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد للتواجد في معسكر المنتخب الأول.
كما يغيب الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي، والخماسي حسام أشرف، واسامة فيصل، وياسين مرعي، وأحمد عيد، وحسام عبدالمجيد لانضمامهم لمنتخب الشباب، بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي بسبب تواجدهما في معسكر منتخبي المغرب وتونس.