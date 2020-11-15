باتشيكو يصل القاهرة لقيادة تدريبات الزمالك

وصل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من البرتغال على أن يقود المدرب تدريب الفريق اليوم الأحد.





ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر والمقرر لها يوم 21 نوفمبر الجاري.





وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات خلال الفترة الماضية في غياب اللاعبين الدوليين في الفترة الحالية، ويغيب عن الفريق السداسي محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش"، وطارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد للتواجد في معسكر المنتخب الأول.



