شاهد.. هاجر أحمد بملابس الغوص

نشرت هاجر أحمد ، صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهرت هاجر أحمد، على مركب وهى ترتدى ملابس الغوص .





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يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.





وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.