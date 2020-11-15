Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. هاجر أحمد بملابس الغوص

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت هاجر أحمد، صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت هاجر أحمد، على مركب وهى ترتدى ملابس الغوص .

اقرا ايضا:


يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بـ إطلالة جديدة.. هاجر أحمد تبهر جمهورها فى أحدث ظهور| شاهد

فستان شيفون.. شاهد إطلالة هاجر أحمد باللون الأزرق

هاجر أحمد تصدم متابعيها وتظهر بملابس سباق السيارات

بالأسود.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

هاجر أحمد تتألق في صورة جديدة عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق داخل مصنع في العبور

مصر ضد توجو .. رأسية الونش تمنح الفراعنة الكبار هدف التقدم

خطايا حسام البدري في مباراة منتخبيّ مصر وتوجو .. فيديو

مش أنا .. شاهد تامر حسني مع هنا شيحة بعد الانفصال عن بسمة بوسيل

وفاة طبيبة لحرمانها من أولادها.. تفاصيل

بعد الانفصال.. رسائل غامضة بين تامر حسني وبسمة بوسيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول اعتراف من ترامب بخسارة الانتخابات الأمريكية.. فيديو

سطو مسلح على عملاق التكنولوجيا يوبيسوفت واحتجاز الموظفين كرهائن.. صور

بسبب تداعيات كورونا .. مكلارين mclaren عملاق صناعة السيارات البريطانية تتجه للاستثمار في العقارات .. صور