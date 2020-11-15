عصرية وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أناقة هايدي موسى في عيد ميلادها





وملخص السنادي و كل الي بدعي بيه ربنا انه يدوم عليه نعمته ويحفظها من الزوال ❤️ .. 15 - 11 ..." وعلقت هايدي موسي على الصور قائلة "‏النهارده كبرت سنة ❤️ كانت صعبة بس اتعلمت فيها كتير وان كل انسان كان في طريقي كان درس وحكمه من ربنا وعرفت فيها قيمة ‏حاجات أكتر أولهم نفسي





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وخطفت هايدي موسي الأنظار بمجموعة متنوعة من الإطلالات التي تجمع بين الأناقة والبساطة وعدم المبالغة، حيث تعتمد على الملابس العصرية والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.





وتحرص دائما هايدي موسي على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، مما يكشف عن ذوقها الراقي والأنيق في اختيار الملابس.





وتقوم هايدي موسي بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات العصرية التي تمحها إطلالة متكاملة و تزيد من جاذبيتها، كما تعتمد على صيحات المكياج الهادئ و تسريحات الشعر البسيطة.











