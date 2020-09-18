بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام





ظهرت هايدي موسي في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان سهرة طويل وذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بقصته الغريبة، وقد حمل الفستان توقيع المصمم ASORY.





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وانتعلت هايدي موسي حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي مع كلاتش صغير للغاية بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات واكتفت ببعض القطع البسيطة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هايدي موسى على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.



