استعدادا لمواجهة البرازيل.. المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته

يواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب البرازيل وديا يوم الثلاثاء المقبل.









كان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أعلن عن القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو.









ضمت القائمة رباعي حراس المرمى: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .









واللاعبون: أحمد رمضان (بيكهام )- محمد عبد السلام -محمود صابر (الجزار) - محمود مرعي - أحمد ياسين - حسن علي - محمود البدري - كريم العراقي - كريم فؤاد - شريف رضا - غنام محمد - أحمد سعيد - عمار حمدي - أحمد حمدي - ناصر ماهر - يوسف الجوهري - عبد الرحمن مجدي - إمام عاشور - كريم الطيب - عبد الرحمن شيكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.







