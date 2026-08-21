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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة في أسعار الكتب المدرسية وحق ولي الأمر في الشكوى

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
البهى عمرو

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور بشأن أسعار الكتب المدرسية، خاصة في المدارس الخاصة واليابانية والقومية، وما إذا كان يحق للمدارس تحصيل مبالغ إضافية بخلاف الأسعار المعلنة. 

 كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل أسعار الكتب بمختلف المراحل الدراسية، وآليات تقديم الشكاوى حال وجود مخالفات.

أسعار كتب رياض الأطفال

 

أكد رفعت فياض أن أسعار الكتب في المدارس الخاصة واليابانية والقومية تبدأ من 300 جنيه للفصل الدراسي الواحد لمرحلة رياض الأطفال.

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية

وأوضح أن الأسعار تختلف وفقًا للمرحلة الدراسية، مشيرًا إلى وجود مبالغ محددة لكل صف دراسي.

400 جنيه للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

وأوضح أن أسعار الكتب للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي تبلغ 400 جنيه للفصل الدراسي الواحد.

وأشار إلى أن هذه الأسعار تأتي ضمن القيم المحددة للكتب المدرسية في المدارس الخاصة واليابانية والقومية.

550 جنيهًا للصفوف من الرابع حتى السادس

 

وزير التعليم
وزير التعليم

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن أسعار الكتب للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي تصل إلى 550 جنيهًا للفصل الدراسي الواحد.

وأضاف أن أسعار الكتب للمرحلة الإعدادية تختلف عن المرحلة الابتدائية.

500 جنيه للمرحلة الإعدادية

 

وأشار رفعت فياض إلى أن أسعار الكتب للصفوف من الأول وحتى الثالث الإعدادي تبلغ 500 جنيه للفصل الدراسي الواحد.

وأكد أن ولي الأمر يجب أن يكون على دراية بالأسعار المعلنة حتى يتمكن من رصد أي مخالفات في عمليات التحصيل.

ماذا يفعل ولي الأمر حال تحصيل مبالغ إضافية؟

 

أكد فياض أنه في حال اكتشاف ولي الأمر تحصيل المدرسة مبالغ أعلى من الأسعار المعلنة، أو إجباره على شراء كتب بالمخالفة للضوابط، فإنه يستطيع التقدم بشكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة.

وشدد على ضرورة تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت المخالفة عند تقديم الشكوى، حتى يتم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الكتب الحكومية متوفرة مع بداية الدراسة

 

وأوضح المتخصص في شؤون التعليم أن الكتب الخاصة بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم أصبحت متوفرة، ويمكن للطلاب الحصول عليها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن بعض المدارس الخاصة أو الدولية قد تواجه تأخرًا في استلام الكتب، نتيجة إجراءات توفير الكميات المطلوبة.

آلية توفير الكتب للمدارس الخاصة والدولية

 

ولفت إلى أن المدارس الخاصة والدولية يمكنها التقدم بطلب رسمي إلى الإدارة التعليمية للحصول على الكميات المطلوبة من الكتب، وفقًا لأعداد الطلاب المسجلين بها.

وأكد أنه في حال تأخر المدرسة في تسليم الكتب للطلاب، يحق لولي الأمر تقديم شكوى رسمية إلى الإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
 

أسعار الكتب المدرسية أسعار الكتب الكتب المدرسية

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