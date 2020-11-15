مواصفات السيارة فولفو volvo xc60 موديل 2021.. صور

فولفوvolvo xc60 والتي طرحت مؤخرا شركة فولفو العالمية لصناعة السيارات موديلات جديدة من السيارةوالتي تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي أقوة 245 حصان وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك ستبترونيك من 8 سرعات .













داخلية فولفوvolvo xc60





فولفوvolvo xc60 تتميز بمساحة واسعة في الداخل وتستوعب 5 ركاب مع امكانية حمل الحقيبة الخلفية للسيارة أمتعة وأغراض تتسع الي 505 لتر تزيد الي 1432 لتر بطي المقاعد الخلفية للسيارة.





الامان في فولفوvolvo xc60





السيارة فولفوvolvo xc60 بها بالعديد من وسائل الأمان منها الايرباج وفرامل ABS وEBD ونظام الاتزان والاستقرار الالكتروني ESP مع نظام طوارئ فرامل والحفاظ على الحارة المرورية.





جدير بالذكر ان فولفو تنهوي تصنيع سيارة كهربائية صغيرة وجديدة كلي ضمن خطتها للوصول إلى تصنيع طرازات كهربائية تنتشر في أسواق هذا المجال بحلول 2025.





وقالت فولفو إنها ستبدأ في بدء تنفيذ الخطة من أجل إطلاق سيارة كهربائية جديدة كل عام، كما ستقوم من خلا ما تبقى من عام 2020 بإطلاق هذه الخطة مع الكشف عن سيارة إكس سي 40 ريتشارج الكهربائية.





واكتفت فولفو بالمعلومات التي كشفت عنها وقررت الاحتفاظ بباقي التفاصيل للمستقبل على الرغم أن الرئيس التنفيذي للشركة قال إن سيارة إكس سي 90 ، والتي تعتبر سيارة كهربائية من فئة السيارات متعدد الاستخدامات ستكون في الأسواق 2022.



