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اقتصاد

سجاير ومعسل.. الشرقية للدخان تربح 1.1 مليار جنيه في 3 شهور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:39 م
سجاير ومعسل
سجاير ومعسل
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علياء فوزي
كشفت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021.

وقالت الشركة، اليوم، إنها حققت أرباحًا بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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