سجاير ومعسل.. الشرقية للدخان تربح 1.1 مليار جنيه في 3 شهور

كشفت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني ، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021.





وقالت الشركة، اليوم، إنها حققت أرباحًا بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





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وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



