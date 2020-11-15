نصر يبهر الإسكندرانية بالتزحلق في شوارع عروس البحر المتوسط..فيديو

يبحث الشباب دائما عن رياضة أو هواية ما لتفريغ طاقتهم الداخلية من خلالها، و منهم من يلجئون الي الألعاب أو الهوايات العادية المعروفة، و منهم من يبحث عن الألعاب الجديدة وغير التقليدية، ومن أحدث الألعاب الرياضية التي انتشرت في الآونة الأخيرة رياضة التزحلق في الشارع، أو ما تُسمي برياضة ال “ skating ”.





وأعجب " نصر " الشاب الذي مازال في مُنتصف العشرينيات من عُمره، اُعجب برياضة التزحلق و بدأ ممارستها منذ أربع سنين، بدأ تدريبه علي سطح منزله في الأيام الأولي له، و وجد صعوبة في البداية لممارسه رياضة التزحلق، ثم سُرعان ما أصبح بارعًا في التزحلق ثم أجاده إجادة تامة، حتي أتخذ شوارع الإسكندرية مسرح له لعرض حركاته و طرقه المبدعة في رياضة التزحلق.





وأوضح نصر خلال حديثه لـ صدي البلد أن هناك العديد من أنواع رياضة التزحلق كما أن معداتها مُختلفة، فيوجد حذاء التزحلق بالعجلات، ويوجد لوح التزحلق مُصاحب بالعجلات، وأخيرا أشهر أنواع التزحلق و هو علي الجليد، و يُستخدم فيه لوح التزحلق مصنوع من الحديد من الأسفل.





وذكر نصر أنه في بداية ممارسته لرياضة التزحلق في الشارع، استغرب كثير من الناس تلك الرياضة، وعلقوا عليه قائلين إنها رياضة للأطفال، بينما علق نصر إنها رياضة مُمتعة لكل من الأطفال و الكبار، مثلها مثل ركوب الدراجات الهوائية، و أن التزحلق في الشارع يعتبر وسيلة نقل في الدول الأوروبية، و يستخدمها كل الناس في التنقل يوميًا، و إنها ليست للرياضيين فقط.





ويَطمح نصر في نشر رياضة التزحلق بالشارع مثلما تم نشر ركوب الدراجات الهوائية في الآونة الأخيرة بمصر.





وأكمل نصر، قائلا: "إن الكثير من الشباب أُعجبوا برياضة التزحلق في الشارع، و تواصلوا معه لكي يعلمهم و يتدربوا معه، و بالفعل أشترك مجموعة من الشباب معه لكي يتدربوا و يتعلموا رياضة التزحلق في الشارع".





وأضاف أنه لا يوجد لديه الماديات التي تُتيح له تدريب عدد أكبر من الشباب، أو شراء مُعدات التزحلق للتدريب عليها، أو مكان مُخصص لكي يتدربوا فيه، مطالبًا مسئولي الرياضة وبالأخص "وزير الشباب والرياضة"، بتوفير مكان مُجهز و مُخصص لرياضة التزحلق، حتي يتمكنوا من ممارسة الرياضة التي يحبونها، و يتمنون أن يصلوا معها إلي القمة.





ووجه نصر رسالة إلي كل من يريدون ممارسة رياضة التزحلق، قائلا "الرياضة يعني الإصرار "، فتعلم الرياضة يحتاج إلي الإصرار مع الالتزام بالتدريب، والتصاعد تدريجيًا حتي تصل إلي المستوي المطلوب، فيجب المحاولة مرة و أثنين دون إستسلام، " كل مرة هتقع هتتعلم حاجة جديدة ".





و أضاف نصر أنه دائما يبتكر خطوات جديدة و مُبدعه علي نغمات الأغاني، حتي يطور من رياضته و يعرضها للجميع بطريقة جذابة.





كما يَطمح نصر بأن يصل إلي كل الشباب و مُحبي الرياضة، لكي ينشر رياضة التزحلق في الشارع، و يحلم بان تصل رياضة التزحلق إلي المساهمة في الترويج للسياحة في مصر، وألا تكون فقط رياضة يتم مُمارستها من قِبل الشباب.