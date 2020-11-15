البحوث الفلكية تعلن: غدا ذروة شهب "الأسديات" بسماء القاهرة

تشهد سماء القاهرة يومي غد وبعد غد ظاهرة فلكية (زخة شهب الأسديات) وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهاب في الساعة عند الذروة وتشتهر هذه الشهب بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة .





وأوضح الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أننا في ذروة هذه الظاهرة والتي تبدأ غالبًا من شهر 8 وحتى شهر 12 وتستمر هذه الزخة إلى يوم 30 نوفمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام غدًا وحتى فجر اليوم التالي، ولن يمثل وجود هلال القمر مشكلة في مساء ذلك اليوم حيث سيغرب مبكرا تاركا السماء مظلمة طوال الليل .





وأشار "القاضي" إلى أن هذه الشهب يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في سماء القاهرة في المناطق البعيدة عن الأضواء، خاصة مع انتصاف الشهر وتحول القمر إلى "محاق" مما يعمل على قلة الضوء في السماء وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الأسد، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .



