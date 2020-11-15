Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحوث الفلكية تعلن: غدا ذروة شهب "الأسديات" بسماء القاهرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:00 م
البحوث الفلكية
البحوث الفلكية
Advertisements
قســـم التعليــــم
تشهد سماء القاهرة يومي غد وبعد غد ظاهرة فلكية (زخة شهب الأسديات)  وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهاب في الساعة عند الذروة  وتشتهر هذه الشهب بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة .

وأوضح الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أننا في ذروة هذه الظاهرة والتي تبدأ غالبًا من شهر 8 وحتى شهر 12 وتستمر هذه الزخة إلى يوم 30 نوفمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام غدًا وحتى فجر اليوم التالي، ولن يمثل وجود هلال القمر مشكلة في مساء ذلك اليوم حيث سيغرب مبكرا تاركا السماء مظلمة طوال الليل .

وأشار "القاضي" إلى أن هذه الشهب يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في سماء القاهرة في المناطق البعيدة عن الأضواء، خاصة مع انتصاف الشهر وتحول القمر إلى "محاق" مما يعمل على قلة الضوء في السماء وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الأسد، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذه الظاهرة لها دورة سنوية وتعد هذه السنة هي الذروة، وتقل هذه الشهب مع السنوات القادمة، بحيث نشهد السنة القادمة عدد أقل من هذه الشهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من شهب التنين إلى رجل الأسد.. مصر تشهد 15 ظاهرة فلكية خلال أكتوبر

القمر الأزرق يسطع في سماء القاهرة ويرصده متحف الطفل مساء السبت

معهد الفلك: 11 ظاهرة فلكية في نوفمبر.. أبرزها خسوف شبه ظلي للقمر

10 في الساعة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل مهمة لـ شهب الثوريات

ذروة شهب الثوريات .. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها معظم الدول العربية غدًا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفتح النار على شاب هاجم الرسول.. مصير مقرات الوزارات بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.. أول ظهور رسمي لـ ترامب وزوجته.. ولقاح كورونا المنتظر يمر بالمرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

بعد الولادة بأسبوع.. شاهد.. أم تعرض رضيعها للبيع أون لاين

بدأت بكذبة وانتهت بالفصل.. القصة الكاملة لطالبة الضفائر بالجيزة

بعد خسارة 100 كيلو .. ندى رحمي تتألق في أحدث ظهور لها

مصدر بـ ليفربول لـ صدى البلد: ندرس إرسال طائرة خاصة لمصر لعودة محمد صلاح

أحمد حسن منتقدا البدري بعد إصابة محمد هاني: فين أحمد فتحي وعبدالله جمعة

ماذا يحدث فى المنتخب | صدمة بسبب محمد هانى.. تغييرات فى التشكيل أمام توجو.. وتطور جديد بشأن إصابة محمد صلاح بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فى عيد ميلاده.. شاهد | لقطات رومانسية جريئة بين محمد فراج وخطيبته

على القلب والكلى وأعضاء أخرى.. دراسة تكشف مضاعفات فيروس كورونا