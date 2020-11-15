Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأوقاف تهدي تعليم دمياط مجموعة كتب تهدف لمكافحة التطرف والعنف

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:38 م
اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بدمياط
Advertisements
زينب الزغبي
استقبل اليوم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، محمد محمد عبدالفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وجمال محمود عطية مدير إدارة أوقاف دمياط بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية وهالة الشربيني موجة عام اللغة العربية.


أهدى محمد عبدالفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف، عدة مجموعات من كتب الأوقاف (كل مجموعة تحتوي علي عشرين كتابا) ليتم إدراجها كتب عهدة في مكتبات المدارس وتتاح للقراءة للطلاب والمعلمين .


من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر الى وكيل وزارة الأوقاف بدمياط لتلك المبادرة الغالية وإهدائه هذا الكنز من الكتب الإسلامية.


وأثنى "وكيل تعليم دمياط" على التعاون الكبير مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف وإهداء هذه المجموعات من الكتب التي تهدف لمكافحة التطرف والعنف وتحصين عقول النشء والشباب وطلاب المدارس ضد الأفكار المضللة وذلك ضمن خطة التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف.


اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استبعاد مدير مدرسة وإحالة المقصرين للتحقيق بإدارة فارسكور بدمياط

استعدادات مكثفة بمدارس كفر الشيخ لاستقبال العام الجديد .. صور

في عام دراسي استثنائي.. تعليم دمياط تستعد لاستقبال الطلاب بالكمامات والكحول

مشيدة بمستوى الطلاب.. وكيلة تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتتابع توزيع التابلت | صور

لمحاربة التطرف.. مديرية تعليم الفيوم تتسلم كتبا دينية وثقافية إهداء من وزارة الأوقاف

ترشيحاتنا

بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. أحلام توجه رسالة إلى تامر حسني: حرام ثمان سنين وأطفال

مستشار ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح فايزر الأمريكي

كفارة الصلوات الفائتة.. الإفتاء توضح

أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب

موسيمانى كلمة السر.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز في صفقة تبادلية

لكل البنات .. ملكة جمال مصر تقدم 3 نصائح ذهبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر .. دراسة تنصح بتناول هذا الطعام يوميا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ صور لـ مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

تركت الطب من أجل الغناء واعتزلت بعد الزواج.. حكاية بسمة بوسيل وتامر حسني