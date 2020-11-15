الأوقاف تهدي تعليم دمياط مجموعة كتب تهدف لمكافحة التطرف والعنف

استقبل اليوم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، محمد محمد عبدالفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وجمال محمود عطية مدير إدارة أوقاف دمياط بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية وهالة الشربيني موجة عام اللغة العربية.









أهدى محمد عبدالفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف، عدة مجموعات من كتب الأوقاف (كل مجموعة تحتوي علي عشرين كتابا) ليتم إدراجها كتب عهدة في مكتبات المدارس وتتاح للقراءة للطلاب والمعلمين .









من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر الى وكيل وزارة الأوقاف بدمياط لتلك المبادرة الغالية وإهدائه هذا الكنز من الكتب الإسلامية.









وأثنى "وكيل تعليم دمياط" على التعاون الكبير مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف وإهداء هذه المجموعات من الكتب التي تهدف لمكافحة التطرف والعنف وتحصين عقول النشء والشباب وطلاب المدارس ضد الأفكار المضللة وذلك ضمن خطة التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف.









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