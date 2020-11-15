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أخبار العالم

شاهد.. سلمى حايك تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة المثيرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:26 م
سلمي حايك
سلمي حايك
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محمد بدران
شاركت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى حايك بإطلالة صيفية مثيرة على البحر ترتدي فستان أسود عاري الكتفين وقبعة انيقة أثناء قضاء عطلتها، نالت إعجاب جمهورها.

وتعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرص على الاهتمام والعناية ببشرتها و رشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.

وتنتظر النجمة سلمى حايك طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard حيث كان المقرر عرضه، قبل أزمة فيروس كورونا. 

يشارك في بطولة الفيلم بجانب سلمى حايك النجم العالمي صامويل جاكسون وريان رينولدز، والذي بدأ تصويره في مارس 2019 والذي يعد الجزء الثاني لسلسلة أفلام The Hitman's Bodyguard.

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