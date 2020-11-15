Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالأرقام.. رئيس رابطة المحررين البرلمانيين يكشف تفاصيل نتائج الانتخابات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أشاد محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين بكلمة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ومفادها أن العالم سيقف تحية للمصريين الذين أدوا واجبهم الانتخابي رغم جائحة كورونا، وتحية لمؤسسات الدولة التي ساعدت في إكمال هذا العرس الديمقراطي معقبًا: "هذا أمر نفتخر ونعتز به كمصريين، ونتمنى أن تنتهي جولات الإعادة بعرس ديمقراطي.

وأضاف نفادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، عند قراءة النتائج نجد أن 357 مقعد في برلمان 2021 تم حسمهم وفاز النواب بهذه المقاعد وبالتالي فإن هؤلاء النواب حجزوا مقاعدهم في برلمان 2021 ويتبقى 211 مقعد تجرى عليهم الاعادة سواء في المرحلة الأولى أو الثانية بحيث نصل إلى 12 ديسمبر ويكون البرلمان مكتمل حتى يجتمع 10 يناير 2021 بكامل هيئته.

وأشار إلى أن القائمة الوطنية فازت بـ 142 مقعد في القطاعين رغم المنافسة القوية.


وبالنسبة للمقاعد الفردية، فهناك 42 شخص حسموا مقاعدهم في هذه الجولة منهم 13 نائب حالي، ومنهم 4 نواب سابقين.


وأشار إلى أنه من المفارقات الغريبة التي حدثت أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن أن القوائم 142 والفردي 141، لافتا إلى أن هناك مقعد فردي مفقود ، وهذا يعني أن عدد القوائم اعلى من الفردي والقانون ينص على 50% قوائم و50% فردي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تصديق السيسي.. ننشر الخريطة الكاملة لدوائر البرلمان في 27 محافظة

بعد تصديق السيسي عليه.. كل ما تعرفه عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان.. الأسباب والتقسيمة الجديدة

في 3 خطوات .. اعرف لجنتك بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية للشيوخ

بث مباشر.. نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

84 مرشحا في القائمة النهائية لانتخابات النواب بعد تنازل 6 في أسوان

ترشيحاتنا

أمها سحبت منها الموبايل.. طالبة تتخلص من حياتها بسم الفئران في الدقهلية

بالأغلبية المطلقة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر»

سبب إدارج ريمديسفير في بروتوكول كورونا رغم إعلان الصحة العالمية عدم فعاليته

انتخابات النواب 2020.. 14 مرشحا يخوضون الإعادة في 6 دوائر بالقاهرة

شاهد.. حسام غالي وزوجته يخطفان القلوب على السوشيال ميديا

السعودية تتخذ إجراءات صارمة.. إغلاق 16 مسجدا بمنطقة نجران بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأوف شولدر.. هنا شيحة بإطلالة تبرز خسارتها للوزن.. شاهد

بعد معاناة محمد صلاح منها.. الآثار الناتجة عن نقص كريات الدم البيضاء على الصحة

بعد وصول mazda 3 2021 لمصر.. تعرف على مواصفات مازدا mazda 6 2021.. صور