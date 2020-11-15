بالأرقام.. رئيس رابطة المحررين البرلمانيين يكشف تفاصيل نتائج الانتخابات

أشاد محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين بكلمة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ومفادها أن العالم سيقف تحية للمصريين الذين أدوا واجبهم الانتخابي رغم جائحة كورونا، وتحية لمؤسسات الدولة التي ساعدت في إكمال هذا العرس الديمقراطي معقبًا: "هذا أمر نفتخر ونعتز به كمصريين، ونتمنى أن تنتهي جولات الإعادة بعرس ديمقراطي.





وأضاف نفادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، عند قراءة النتائج نجد أن 357 مقعد في برلمان 2021 تم حسمهم وفاز النواب بهذه المقاعد وبالتالي فإن هؤلاء النواب حجزوا مقاعدهم في برلمان 2021 ويتبقى 211 مقعد تجرى عليهم الاعادة سواء في المرحلة الأولى أو الثانية بحيث نصل إلى 12 ديسمبر ويكون البرلمان مكتمل حتى يجتمع 10 يناير 2021 بكامل هيئته.





وأشار إلى أن القائمة الوطنية فازت بـ 142 مقعد في القطاعين رغم المنافسة القوية.









وبالنسبة للمقاعد الفردية، فهناك 42 شخص حسموا مقاعدهم في هذه الجولة منهم 13 نائب حالي، ومنهم 4 نواب سابقين.









وأشار إلى أنه من المفارقات الغريبة التي حدثت أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن أن القوائم 142 والفردي 141، لافتا إلى أن هناك مقعد فردي مفقود ، وهذا يعني أن عدد القوائم اعلى من الفردي والقانون ينص على 50% قوائم و50% فردي.



