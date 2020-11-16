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متخصص في شؤون الجماعات الإرهابية يرصد تاريخ جرائم التنظيم السري للإخوان.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:28 ص
ابراهيم ربيع
ابراهيم ربيع
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إبراهيم القادري
قال إبراهيم ربيع المتخصص في شئون الجماعات الارهابية ، إن هناك كشفا عن جرائم الاخوان وخفاياهم على مدار الساعة والوعي الجماهيري والشعبي هو جزء أصيل من الأمن القومي لأي دولة.

وأضاف ربيع خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة عندما يتمتع ظهيرها الشعبي بهذا الوعي يكون أمامها العديد من الخيارات والادوات لافتا الي ان الارهاب جزء من الإجرام

وأوضح ربيع، أن عند تكوين التنظيم الإرهابي كانت مصر وقتها محتلة ومن قام بتجميع هذا التنظيم حسن البنا لم يكن في الأصل مصريا وكان يعيش في المستعمرات في الإسماعيلية ولم يكن يعرف أحد عنه شيء وتم إعداده في المستعمرات الانجليزية.

وتابع: أن التنظيم الإرهابي تم اعدادة سرا ووقتها كانت الاتصالات والتنقل محدودين جدا وبعدها أصبح لهم أعوان في 7 محافظات وبعدها انتقل البنا إلى القاهرة وأصبح لديه أعوان في أكثر من 10 محافظات وتم تقسيم التنظيم إلى 3 اجنحة وقتها منها جناح اقتصادي ودعوى وعسكري. 
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