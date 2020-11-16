متخصص في شؤون الجماعات الإرهابية يرصد تاريخ جرائم التنظيم السري للإخوان.. فيديو

قال إبراهيم ربيع المتخصص في شئون الجماعات الارهابية ، إن هناك كشفا عن جرائم الاخوان وخفاياهم على مدار الساعة والوعي الجماهيري والشعبي هو جزء أصيل من الأمن القومي لأي دولة.





وأضاف ربيع خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدولة عندما يتمتع ظهيرها الشعبي بهذا الوعي يكون أمامها العديد من الخيارات والادوات لافتا الي ان الارهاب جزء من الإجرام .





ربيع ، أن عند تكوين التنظيم الإرهابي كانت مصر وقتها محتلة ومن قام بتجميع هذا التنظيم حسن البنا لم يكن في الأصل مصريا وكان يعيش في المستعمرات في الإسماعيلية ولم يكن يعرف أحد عنه شيء وتم إعداده في المستعمرات الانجليزية. وأوضحالإرهابيالأصلالمستعمراتالإسماعيليةأحدشيءإعداده



