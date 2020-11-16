أهمية تغيير زيت الفرامل وخطورة تجاهله

يعتبر زيت الفرامل من أهم الزيوت التي يتم استخدامها في السيارة، حيث انه من أبرز العوامل التي تساعد على إيقاف السيارة وقت الحاجة ، لذلك يجب الأهتمام بفحصه وتغييره بشكل منتظم وذلك لإن إهماله يؤدي إلى عواقب وخيمة.



كما ينصح خبراء السيارات بضرورة تغيير زيت الفرامل كل عامين او ثلاثة أعوما على أقصى تقدير ،لأن نسبة الماء تزداد في الزيت والفرامل بمرور الوقت ، وهو ايتسبب في فقد الزيت لخواصه ويحد من فعاليته.



وحذر الخبراء من خطورة تسرب الماء إلى الزيت، وذلك من خلال الخراطيم او جلب الوصل ، حيث انه كلما ازدات نسبة الماء في سائل الفرامل انخفضت جودة الزيت.



ويعتبر زيت الفرامل من مثل أي زيت في السيارة له مدة صلاحية ، حيث انه له درجة لزوجة مناسبة لعمله ، ويجب تغييره عند انتهاء هذه المدة حتى لا يفقد خواصه ويعرض السيارة للخطر.



كما حذر الخبراء، من خطورة ترك غطاء علبة الفرامل مفتوح، وذلك لقدرة الزيت على امتصاص الماء بصورة عالية، مما يفقد صلاحيته للاستخدام ،وشدد الخبراء على ضرورة ملاحظة تكون أي ترسبات أسفل علبة فرامل الزيت تشبه التراب.







