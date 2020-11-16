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سيارات

فيات تزيح الستار عن الجيل الجديد من أيقونتها 500.. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار


أزاحت شركة فيات الستار عن الجيل الجديد من سيارتها 500 الصغيرة ، والتي ستتوفر في البداية بدفع كهربائي خالص .

كما أوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 87 كيلووات/ 118 حصان.

كما يبلغ عزم الدوران الأقصى 220 نيوتن متر، تصل بها السيارة إلى السرع القصوى 150كلم/س ، ويعتمد الموديل الأساسي على سواعد محرك آخر بقوة 70 كيلووات /95 حصان ، مع بطارية سعة 23.8 كيلوات ساعة.

وتبلغ السيارة بهذه المحرك سرعة أقصاها 135 كلم/س بينما مدى السير 180 كلم ، وتظهر السيارة الصغيرة بأبعاد جديدة ، ويبلغ الطول3.63 متر ، والعرض 1.68 متر.

ويتيح نظام الملتيميديا، الذي يظهر على شاشة لمسية بالكونسول الأوسط، إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت ودمج الهواتف الذكية لاسلكيا.​

طرحت شركة فيات عملاق صناعة السيارات الإيطالية عن طرح فيات تيبو فيس ليفت fiat tipo 2021 بتعديلات عديدة وبثلاثة نُسخ وهم فيات تيبو فيس ليفت fiat tipo 2021 سيدان.

تأتي فيات تيبو فيس ليفت fiat tipo 2021 سيدان في فئة السيارات السيدان مدمجة الحجم وجاءت بتصميم جديدة و بتعديلات بسيطة في الخارج، حيث نجد شبكة أمامية جديدة تمامًا مع شكل شعار Fiat جديد مُختلف عن الشعار السابق، كما جاءت الكشافات LED سواء الأمامية او الخلفية.

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