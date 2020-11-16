لتطوير مهارات الخريجين.. إنشاء أكاديمية هواوى بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن إنشاء أكاديمية هواوى Huawei Academy بمركز التطوير الوظيفى بالجامعة، لتطوير مهارات الشباب وإشراكهم فى المسابقات الدولية ونقل المعرفة التكنولوجية وتدريب طلاب وخريجى الجامعة من خلال خبراء دوليين من شركة هواوى والحصول على شهادات معتمدة من جهات لها مصداقية يعترف بها سوق العمل.





أعرب الدكتور يوسف أحمد غرباوى، رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته باعتماد إنشاء هذه الأكاديمية التى تساهم في الارتقاء بمستوى الطلاب والخريجين.







وأكد الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة، أن إنشاء أكاديمية هواوى يزيد من فرص التنافسية داخل جامعة جنوب الوادى خاصة بعد إنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" بالحرم الجامعى و يوفر فرص أكثر لطلاب وخريجى الجامعة فى اختيار مسارهم الوظيفى.





وأضاف عمران، وتتيح الأكاديمية فرص التدريب الصيفى وربط الخريجين بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتأهيلهم لسوق العمل.





وأشار عمران، إلى أن إنشاء الأكاديمية يهدف لنشر ثقافة العمل الحر Freelancing وهو الاتجاه الذى تدفع إليه الدولة لخلق فرص عمل جيدة وتقليص نسبة البطالة لدى الشباب.





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