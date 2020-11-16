عميد المعهد القومي للغدد الصماء: مرض السكر وراثي وله مسببات.. فيديو

قال الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إن مرض السكر مرض وراثي ، ولابد من الشخص أن يأخذ الحيطة، عندما يصاب والدة أو والدته به، وذلك من خلال تقليل الوجبات السريعة، والأكلات المضرة.





وأضاف الدكتور إيهاب نبيل، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن عدم الحركة والتدخين، أحد مسسبات الإصابة بمرض السكر، موضحا أن حملة 100 مليون صحة ، تهتم بالعمل على اأكثر من منحى ومرض ، نظرا لأنهم مرتبطين بشكل دقيق.









وأوضح "نبيل" أن جميع العاملين بالفرق الطبية ، التابعة لـ مبادرة 100 مليون صحة، مدربين بشكل جيد، على كل مايخص مرض السكر ومضاعفاته، مؤكدا أن علاج السكري مجانا بالكامل.





ولفت "نبيل" إلى أن مرض السكر خطير من حيث أعراضه، ومن الممكن أن يتسبب بمرض بقرينة العين، ناصحا بضرورة تقليل مسببات "السكر"، من تدخين وأكلات سريعة، وقلة حركة.