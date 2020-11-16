Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عميد المعهد القومي للغدد الصماء: مرض السكر وراثي وله مسببات.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
ر إيهاب نبيل ، عميد
ر إيهاب نبيل ، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إن مرض السكر مرض وراثي ، ولابد من الشخص أن يأخذ الحيطة، عندما يصاب والدة أو والدته به، وذلك من خلال تقليل الوجبات السريعة، والأكلات المضرة.

وأضاف الدكتور إيهاب نبيل، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن عدم الحركة والتدخين، أحد مسسبات الإصابة بمرض السكر، موضحا أن حملة 100 مليون صحة ، تهتم بالعمل على اأكثر من منحى ومرض ، نظرا لأنهم مرتبطين بشكل دقيق.


وأوضح "نبيل" أن جميع العاملين بالفرق الطبية ، التابعة لـ مبادرة 100 مليون صحة، مدربين بشكل جيد، على كل مايخص مرض السكر ومضاعفاته، مؤكدا أن علاج السكري مجانا بالكامل.

ولفت "نبيل" إلى أن مرض السكر خطير من حيث أعراضه، ومن الممكن أن يتسبب بمرض بقرينة العين، ناصحا بضرورة تقليل مسببات "السكر"، من تدخين وأكلات سريعة، وقلة حركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد المعهد القومي للسكر يقدم 5 نصائح لتفادي البتر

مرضى السكري: النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.. يجب عليهم الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية لهذا السبب .. وتعرف على مخاطر التسمم السكري وعلاقته بالأنسولين

خبيرة تغذية: هناكل حلاوة المولد بس بذكاء واختيارات معينة.. فيديو

العامة للمستشفيات تحتفل باليوم العالمي لمرض السكر بافتتاح معهد الغدد الصماء

ترشيحاتنا

لو طلبت حساباتي أرسلتها لك.. أحلام توجه رسالة لـ تركي ال الشيخ بعد توزيع ثروته على أقاربه

أذكار بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وسداد الديون.. 27 دعاء ينهي كل همومك

ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

الذهب ينهار.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة: حسام البدري لم يطالب بزيادة راتبه

عندي عرضان رسميان .. أول تعليق من بواليا بشأن انتقاله للأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها