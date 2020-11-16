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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 191 شابًا.. و88 محضرا وغلق 44 منشأة مخالفة القانون بدمياط

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 191 شابًا منهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة"كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 805 شباب، وتم توفير 120 فرصة عمل، كما تم استخراج 349 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة. 
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت ببدء صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي مبلغ 714 ألف جنيه .

تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي  مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أن  المديرية خلال شهر أكتوبر  الماضي  ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على 152 منشأة ، وإعادة التفتيش على 83 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 88 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 44 مذكرة غلق إداري ، فضلًا عن تلقى 51 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منهم، و 5  شكاوى منهم مستوفاة، و 26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة وإعادة التفتيش على 94 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 68 محضرًا ، وتم تلقى 16 شكوى عمالية تم تسوية واحدة منها وديًا، وتحويل 13 منها للقضاء، وتبقت شكوى ما زالت تحت البحث،  كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.

وفى مجال التدريب المهني قامت المديرية ببدء تنفيذ برنامج التدريب المهني على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وهي ( التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وميكانيكا لـ  15 متدربًا بكل ورشة لمدة شهرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع الورش والتعقيم والتطهير المستمر للورش وقياس درجة حرارة المتدربين يوميًا ومراعاة التباعد الاجتماعي في الدورات.
 
 

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