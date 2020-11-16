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ديني

الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل دورة تدريبية لجميع العاملين بالأوقاف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:54 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عمل دورات توعوية لجميع العاملين بالأوقاف تحت عنوان: "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل"، وتتضمن هذه الدورات: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها.


وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستعلن موعيد هذه الدورات خلال أيام فور الانتهاء منها ووضع ضوابطها وشروطها.


من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، منذ قليل، أسماء الفائزين في الانتخابات التكميلية لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم على المقاعد الثلاثة لاستكمال مجلس إدارة النقابة، وهم: الشيخ  الخضر أحمد محمد مصطفى – محافظ المنوفية والشيخ  هاني سعد محمود عبد الوهاب – محافظة القليوبية والشيخ  محمد نجيب عارف محمد – محافظة سوهاج.

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