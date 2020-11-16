استجابة لطلب نقيب الأطباء.. جامعة عين شمس تعفي أبناء شهداء كورونا من المصروفات الدراسية

أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى قرارا استجابة لطلب نقابة الأطباء بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة.





يأتي القرار بناء على مخاطبة أرسلها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب فى جامعة عين شمس من أبناء شهداء الاطباء من المصروفات الدراسية.





وأرسل الدكتور المتينى بخطاب إستجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه: " بالإشارة الى خطابكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة ..أتشرف بإحاطكم أن مجلس جامعة عين شمس وافق على المقترح المقدم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء فى جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بمافيها مصاريف البرامج الخاصة وذلك عرفانًا منا بما قدمه شهدائنا من الجيش الأبيض".





وأضاف رئيس الجامعة في رده: "نتمني مزيد من التوفيق والسداد آملين استمرار أواصر التعاون المثمر والبناء بين نقابتكم الموقرة وبين جامعة عين شمس".





كانت هذه المخاطبات تمت بين النقابة والجامعة لإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات البرامج الخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضى دعمًا لأسر الشهداء وقدمها عضو المجلس الدكتور ابراهيم الزيات ووعده الدكتور المتينى بإدارجها فى أول مجلس وبالفعل صدر القرار امس ليطبق على جميع ابناء شهداء الأطباء.



