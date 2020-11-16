Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استجابة لطلب نقيب الأطباء.. جامعة عين شمس تعفي أبناء شهداء كورونا من المصروفات الدراسية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى قرارا استجابة لطلب نقابة الأطباء بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة.

يأتي القرار بناء على مخاطبة أرسلها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب فى جامعة عين شمس من أبناء شهداء الاطباء من المصروفات الدراسية.

وأرسل الدكتور المتينى بخطاب إستجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه: "بالإشارة الى خطابكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة ..أتشرف بإحاطكم أن مجلس جامعة عين شمس وافق على المقترح المقدم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء فى جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بمافيها مصاريف البرامج الخاصة وذلك عرفانًا منا بما قدمه شهدائنا من الجيش الأبيض".

وأضاف رئيس الجامعة في رده: "نتمني مزيد من التوفيق والسداد آملين استمرار أواصر التعاون المثمر والبناء بين نقابتكم الموقرة وبين جامعة عين شمس".

كانت هذه المخاطبات تمت بين النقابة والجامعة لإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات البرامج الخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضى دعمًا لأسر الشهداء وقدمها عضو المجلس الدكتور ابراهيم الزيات ووعده الدكتور المتينى بإدارجها فى أول مجلس وبالفعل صدر القرار امس ليطبق على جميع ابناء شهداء الأطباء.

من ناحيتها ثمنت نقابة الأطباء هذا القرار والخدمات المجتمعية التى تقدمها جامعة عين شمس للأطباء وأسرهم وهو الدور الذى تتمنى أن  يحتذى به فى كافة المؤسسات الأخرى.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

صدمة في الزمالك بسبب تطورات إصابة عبد الشافي

وفاة كارلوس أماديو مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

أخبار الفن | حكاية 96 ساعة حاسمة فى حياة تامر حسنى.. والكشف عن أفيش مهرجان القاهرة السينمائي

الصحة تعلن إصابة لاعب جديد بـ كورونا في منتخب توجو

من أجل عيون مبابي.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح وساديو ماني

خطوات تعليم الأبناء المحافظة على الصلاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في حياة ملك القلوب.. حكاية ماريان الجرح الخفي في قلب مجدي يعقوب

بعد رسالة حب واعتذار من تامر حسنى.. لقطات رومانسية بينه وبين زوجته بسمة بوسيل

مثيرة للجدل وجريئة .. شاهد إطلالات كنزي عمرو دياب في عيد ميلادها