Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة في كفر الشيخ .. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:23 م
رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة
Advertisements
محمود زيدان
‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة.


يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.


وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري الفقهاء القبلية، والقن، وسد خميس، والقصابي، والروضة. 


كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلي رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة وتجنيطها بالمدينة والقرى. 


وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، علي أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بجميع أنحاء المدينة، والقري، بالإضافة إلى متابعة أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بقرية السالمية. 


وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب الفرد الخامس، ورفع المفاتيح من الأعمدة وعمل الصيانة اللازمة وتركيب كشافات ليد بالمدينة. 



حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة في كفر الشيخ .. صور
حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة في كفر الشيخ .. صور
حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة في كفر الشيخ .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملات نظافة مكبرة ورفع كفاءة الإنارة العامة في كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الحملات المكثفة للمرافق الحيوية.. صور

حملات مسائية للنظافة وتطهير خطوط الصرف في مصيف بلطيم ودسوق.. صور

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة في كفر الشيخ ..صور

حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بـ كفر الشيخ.. صور

محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل بسمة بوسيل بعد رسالة تامر حسني لها

مثيرة للجدل وجريئة .. شاهد إطلالات كنزي عمرو دياب في عيد ميلادها

الصحة تعلن إصابة لاعب جديد بـ كورونا في منتخب توجو

سفاح بولاق تخلص من ضحاياه على طريقة ريا وسكينة.. حكاية جرائم كشفتها الصدفة بعد 5 سنوات.. صور

شاهد ماذا فعل مدرب فنون القتال برجل حاول خطف رضيع من أمه

أجبر طفلته على شرب الحشيش.. تعرف على عقوبة شاب بورسعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لويس هاميلتون lewis hamilton الحصان الرابح لسباقات فورمولا formula 1 .. صور

مقارنة بين فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 ونيسان قشقاي nissan qashqai 2021 قبل طرحهما في مصر.. صور

السيسي يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية .. صور