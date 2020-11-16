حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة في كفر الشيخ .. صور

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة.









يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.









وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري الفقهاء القبلية، والقن، وسد خميس، والقصابي، والروضة.









كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلي رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة وتجنيطها بالمدينة والقرى.









وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، علي أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بجميع أنحاء المدينة، والقري، بالإضافة إلى متابعة أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بقرية السالمية.









وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب الفرد الخامس، ورفع المفاتيح من الأعمدة وعمل الصيانة اللازمة وتركيب كشافات ليد بالمدينة.











