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أخبار البلد

معرض للحرف التراثية بقصر المنيل تحت عنوان "تراثيات بلدنا"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
ينظم متحف قصر المنيل معرضا مؤقت للحرف والفنون التراثية واليدوية وذلك احتفالا بالذكري ال 145 لعيد ميلاد الامير محمد علي توفيق.

وأوضح ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، أن المعرض يأتي في اطار تفعيل دور المتحف في المجتمع كمؤسسة اأثرية و ثقافية، حيث يعمل المعرض على احياء الفنون التراثية من خلال عرض 25 حرفة يدوية وتراثية من أعمال بعض الفنانيين والمبدعين المصريين من مختلف المحافظات والمناطق التي تضم أشهر الحرف اليدوية والتراثية بمصر، ومنها اعمال النحاس المكفت والنجارة العربية، والزجاج المعشق والصدف العاج والارابيسك العربي، والخزف، و الجلود والحلي النوبي و ملابس فرعونية وخديويه وغيرها.

يفتتح المعرض ابوابة لاستقبال الجمهور مجانا اعتبارا من ظهر غدا الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن القصر تم إنشاءه عام 1903 حيث أمر ببنائه الأمير محمد على بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة حيث يتضمن القصر ثلاث سرايات وهى سراى الإقامة وسراى الاستقبال وسراى العرش، بالإضافة إلى المسجد والمتحف الخاص ومتحف الصيد وبرج الساعة.

ويعد القصر المنيل شاهد على فترة هامة من تاريخ مصر الحديث حيث ينفرد عن باقى متاحف القصور التاريخية بتصميمه المعمارى الرائع، فهو يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة وقد بنى على طراز إسلامى مقتبس من المدارس الإسلامية الفاطمية والمملوكية والعثمانية.
معرض للحرف التراثية بقصر المنيل تحت عنوان "تراثيات بلدنا"
معرض للحرف التراثية بقصر المنيل تحت عنوان "تراثيات بلدنا"
معرض للحرف التراثية بقصر المنيل تحت عنوان "تراثيات بلدنا"
معرض للحرف التراثية بقصر المنيل تحت عنوان "تراثيات بلدنا"
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