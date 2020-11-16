بإمكانات خارقة.. شاومي تكشف عن تحفة جديدة بإطلاق هواتف Xiaomi Mi 11

كشفت تسريبات جديدة عددا من المواصفات التى ستصدر بها هواتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى الصينية، والتى ستكون عبارة عن هاتفين هما Mi 11 و Mi 11 Pro ، ومن المقرر أن تحصل الهواتف على الشحن السريع بقوة 120 واط ، حيث ستكون الهواتف من أسرع هواتف الأندرويد فى الشحن.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Xiaomi Mi 11 ستأتى بأول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .
وستأتى هواتف Xiaomi Mi 11 بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +Quad HD ، ومعدل تحديث للشاشة 120 أو 144 هرتز فى الثانية لهاتف Mi 11 Pro ، ومعدل تحديث 120 أو 90 هرتز فى الثانية لهاتفMi 11 .
وستحتوى هواتف Xiaomi Mi 11 على كاميرات خلفية رباعية ستكون الأساسية بدقة 108 بيكسل، من تصنيع شركة سامسونج بمستشعر من نوع ISOCELL HM3 ، بحجم بكسل يبلغ 0.8 ميكرومتر، كما أن الكاميرا الأمامية للهواتف ستأتى تحت الشاشة، بحيث تكون الشاشة خالية من أى نوتش أو ثقوب تعترضها.
وكانت شركة شاومى أن هاتفها Redmi K30S Ultra ، والذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة، حقق مبيعات وصلت إلى أكثر من 100 ألف وحدة في دقيقة واحدة، وذلك بعدما قررت الشركة تخفيض سعره قبل الجمعة السوداء، حيث أصبح أرخص هاتف بمعالج من نوع Snapdragon 865 في السوق، حيث تم تخفيض الهاتف من سعر 388 دولار إلى سعر 343 دولار أي ما يعادل حوالى 5386 جنيها مصريًا.