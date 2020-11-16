الشيطان يضرب تعظيم سلام لـ سفاح الجيزة | اعرف التفاصيل

قال ناصر محمد عبد اللطيف، شقيق ضحية سفاح الجيزة، إن قاتل شقيقة كان صديقا له منذ الطفولة وكان أخيه يأتمن صديقه على جميع أملاكه في العقارات ويديرها ويأجرها ويعطي له الايجار شهريا.





وأضاف «عبد اللطيف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن القاتل خريج كلية الحقوق وكان يعمل في فتح مكتبات وكان القتيل شريكا له في تلك المكتبات وعقارات أخرى.





وتابع شقيق ضحية سفاح الجيزة، أن المجني عليه كان خريج كلية الهندسة وذهب للعمل بالخارج في السعودية، مشيرا إلى أن شقيقه كان يأتمن القاتل ويثق به بدرجة كبيرة.





وأوضح ناصر محمد عبد اللطيف، أن في عام ٢٠١٥ أكتشف شقيقه أن هناك تلاعب في أمواله من جانب صديقة فقرر العودة إلى مصر لكشف تلك الالعيب، وبالفعل ذهب إلي مصر واستقبله صديقه في المطار ليأخذه إلي منزله ومن ثم تم غلق هاتف شقيقه.



