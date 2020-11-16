Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة لويس سواريز بـ كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:28 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه لويس سواريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


الاتحاد الأوروجواياني نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي، أشار إلى أن مهاجمه لويس سواريز جاءت مسحته للكشف عن فيروس كورونا " كوفيد 19" إيجابية، ليتم استبعاده من معسكر المنتخب.


ويستعد المنتخب الأوروجواياني لملاقاة نظيره المنتخب البرازيلي صباح الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس كوبا أمريكا.


ويلاقي نادي أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

هيدي كرم تتألق فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا .. شاهد

في أول ظهور لـ الأم الباحثة عن عروسة لابنها: صورني ونزلني على النت

بعد مناشدة الرئيس.. تفاصيل عودة أول عربة أكل صيني في مصر خلال 24 ساعة من الاستيلاء عليها.. صور

تعرف على تفاصيل السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2021

بحضور مؤمن زكريا .. النجوم يتألقون فى مهرجان الفضائيات العربية .. شاهد

تفاصيل إصابة 3 بـ كورونا داخل كنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور

تعرف على تفاصيل السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2021

تسبب الأرق.. 3 أطعمة لا تتناولها بعد الساعة 7 مساء