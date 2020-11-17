Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد مخالطته محمد النني .. هاشتاج الشناوي يتصدر تويتر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
الشناوي
الشناوي
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الشناوي بعد مخالطته لـ محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي المصاب بفيروس كورونا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

- "‏إصابة النني بفيروس كورونا ربنا يشفيه ويحرس محمد الشناوي، هما من كورونا للجونة لكن انت عندك بطولة يارب استرها".

- "‏ربنا يستر علي لاعبين الأهلي من كورونا لأنهم خالطوا " النني" و هم الشناوي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و مجدي أفشه ربنا يرجعهم بألف مليون سلامه و نتمنى الشفاء لكل اللاعبين المصريين من هذا الوباء العالمي".

- " ‏بندقه عمال يكلم مراسلين علشان يتأكد من بس ان الشناوي كان قاعد جنب النني اليوم كله وممكن يكون اتصاب هو كمان".

- " ‏‏هو لا قدر الله لو الشناوى اتعدى؛ نقدر بعدها نقول ان لعيبه المنتخب (أهلى وزمالك) كلهم P و النهائى الفقر دا مش هيتلعب فى معاده!". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السادسة زملكاوية يتصدر تويتر.. جماهير الزمالك تدعم اللاعبين أمام الرجاء

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

ولاد الحرام.. رامي رضوان يحذر من عملية نصب بمعامل تحليل كورونا الخاصة

ترشيحاتنا

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها

أحمد سيد زيزو يتصدر تويتر قبل مبارة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ... اعرف السبب

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

طيار وطبيبة وطفل إثيوبي متبنى .. أبناء وأحفاد مجدي يعقوب وعلاقتهم بالطب

أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة نقل مرتضى منصور للعناية المركزة

هكذا بُنيت الأهرامات.. خبير أجنبي يكشف تفاصيل صادمة عن بناء الهرم الأكبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب قهاوي زمان.. طريقة عمل زبادي خلاط في دقائق

بمهرجان الفضائيات العربية .. محمد رمضان يخطف الأنظار بإشارة نمبر وان.. ونيللى كريم بفستان مكشوف

بمهرجان الفضائيات العربية .. أول ظهور لـ درة بعد حفل زفافها