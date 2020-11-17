مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد فوز بايدن بانتخابات الرئاسة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الثلاثاء، على انتقال السلطة بشكل احترافي إلى الفريق القادم بقيادة جو بايدن، في تأكيد فوزه بانتخابات الرئاسة 2020، قائلا: "وهو هذا الشئ الواضح حتى الان".





وقال في كلمته بمنتدى الأمن العالمي إنه كان يأمل أن يفوز ترامب بولاية ثانية، إلا أنه سيعمل مع الإدارة الجديدة التي يرأسها جو بايدن، وكامالا هاريس.





وأضاف- وفق رويترز-: "إذا كانت هناك إدارة جديدة؛ فهي تستحق بعض الوقت لتدخل وتنفذ سياساتها"، مشيرا إلى أنه: "إذا تم تحديد بطاقة بايدن-هاريس لتكون الفائزة، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، سيكون لدينا انتقال احترافي للغاية من مجلس الأمن القومي، فلا شك في ذلك".





ويحاول الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، إنكار نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث يؤكد فوزه بها عقب قبول الطعون والقضايا ضد النتائج.



